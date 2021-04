Cuatro adultos mayores del sector de Pedro de Valdivia de Temuco fallecieron a la espera de la construcción de su vivienda por parte del Serviu. La empresa constructora demolió hace 7 meses sus vivienda y aún no construyen una nueva.

Se trata de los socios del Comité un Futuro Mejor, todos adultos mayores, quienes postularon al programa del Serviu “Casa Nueva en Sitio Propio”, que dispone la demolición de sus viviendas, para la rápida construcción de una nueva.

Fue en octubre del año pasado cuando se llevó a cabo la demolición y fueron cuatro vecinos del mencionado sector quienes murieron antes de recibir su nuevo hogar, como indicó la hija de uno de ellos, Ingrid Barra.

Otra vecina beneficiaria explicó los problemas que ha tenido, tras la demolición de su casa, dejando en evidencia que se han demorado en la entrega.

“Yo le dije ‘estoy indignada, porque hasta cuándo me van a terminar de construir la casa, se están burlando de nosotros, que somos ancianos"”, afirmó.

La presidenta del macro sector Pedro de Valdivia, Jaqueline Solis, dijo que es lamentable lo que el Serviu está haciendo con los adultos mayores.

“Están arranchados en mediaguas, en leñeras, algunos vecinos no tienen baños y tuvieron que hacer pozos negros, hay otros que están arrendado con costo propio, y a mi me parece indigno que las autoridades no vengan a darse una vuelta a ver la realidad que tienen mis vecinos”, indicó.

Por su parte, la consejera regional, Ana María Soto, emplazó a las autoridades del Serviu a fiscalizar a las empresas que están trabajando con recursos fiscales.

“¿Y qué hacen los adultos mayores? Estamos en pandemia, se acerca el invierno…por favor, acá hay que acoger la necesidad de los adultos mayores”, señaló.

La respuesta del Serviu

Respecto a la situación, el director del Serviu, Sergio Merino Perelló, indicó que “lamentamos lo que están viviendo las familias y la falta de compromiso de las empresas constructoras que no han cumplido y finalizado estos proyectos”.

Por esta razón, aseguró que han estado en permanente comunicación con los afectados, “gestionando actualmente 4 subsidios de arriendo, para familias que por su condición socioeconómica lo solicitaron, mientras se termina este proyecto en su totalidad”.

Sobre las constructoras, el director dijo que han intentado trabajar con dos, “que no han podido materializar la edificación de 13 viviendas, aduciendo temas de pandemia, falta de materiales y otros inconvenientes, desistiendo de continuar con este proyecto”.

Comentó además que este jueves “la EP Lanfor debe entregar una nueva propuesta a las familias, instancia que será acompañada por profesionales de Serviu, donde se exigirá mayores garantías y respaldo de buen funcionamiento y solvencia económica, toda vez que, esta decisión es autónoma entre los beneficiarios y la Entidad Patrocinante”.