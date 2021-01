El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, de visita en La Araucanía tras el allanamiento en Ercilla que dejó como saldo a un oficial de la PDI muerto, se refirió al operativo en cuestión.

Al respecto, el secretario de Estado indicó que “tenemos que revisar algunas situaciones, pero pongo sobre la mesa números que hacen ver que la PDI, al ingresar a Temucuicui, se encontró con una organización criminal de alto nivel, de alto poder de fuego”.

“Yo soy de los que veo, en este operativo, cosas que se pueden sacar al limpio. Muchas”, enfatizó Delgado.

Consultado sobre las declaraciones que habrían sido emitidas por el hermano del detective fallecido -por medio de redes sociales-, donde apuntó que oficial fue llevado desde Iquique a La Araucanía con fines que no eran del todo claros, el titular de Interior señaló que “desconozco el twitter al que se hace alusión, seguramente los vamos a revisar en detalle”.

“El director de la PDI ha sido claro en eso, ha explicado los detalles del operativo, ha explicado que esto se llevó con una planificación de varios meses. Ha explicado que cada persona que fue convocada lo ha sido en el marco de sus funciones”, agregó.

En esa misma línea, Delgado afirmó que “no vengo acá a minimizar lo que ha sido este operativo, pero también entiendan ustedes que es un operativo sin precedentes, y la cantidad de efectivos necesarios tiene que ver también con el tipo de territorio, con la extensión de territorio que hay en Temucuicui”.

Velorio de agricultor

Sobre la imposibilidad que tuvo de ingresar al velorio del Orwald Casanova Cameron, agricultor baleado en La Araucanía este jueves, tras la molestia de algunos presentes, aseveró que “no pude ingresar de la puerta hacia adentro, porque la verdad yo soy muy respetuoso de la situación”.

“Yo no soy quien para cuestionar la reacción de algunas personas, que efectivamente no me recibieron como yo hubiese querido, pero no lo tomo como algo personal”, añadió, acotando que pudo conversar con familiares de Casanova Cameron.