Empresarios gastronómicos de Temuco reiteraron que no pueden cumplir con la normativa sanitaria para funcionar en fase de transición, por lo que insistieron al gobierno en flexibilizar las medidas restrictivas.

A partir de este lunes, la comuna de Temuco avanzará a transición, después de estar 51 días en cuarentena total, permitiendo así que el rubro gastronómico funcione en sus terrazas con un 25 por ciento su aforo.

Sin embargo, dueños de emblemáticos locales de la ciudad indicaron que no pueden cumplir con la normativa, ya que la mayoría de ellos no cuenta con terrazas y acondicionar los espacios es un costo que no pueden asumir.

Así lo manifestaron Carlos González, propietario del bar restorán Boca de Lobos y Marcia Palma, gerente del local Rapa Nui del centro de Temuco, que ha tenido pérdidas cercanas al noventa por ciento.

“Estamos muy complicados”, dijo Carlos González.

“El delivery no alcanza a cubrir el 10% de las ventas que teníamos antes”, destacó Marcia Palma.

Dado el actual panorama, desde el rubro propusieron poder atender con un 25 por ciento de aforo, pero dentro de los locales, además de recibir un subsidio para adaptar sus instalaciones.

Las propuestas se tradujeron en un proyecto de acuerdo, que fue ingresado por el senador del PPD, Jaime Quintana.

La iniciativa también plantea suspender el Dicom laboral, autorizar subsidios al empleo y posponer el pago de intereses del crédito Covid. Se espera que sea el martes cuando el Senado conozca el proyecto, que –al irrogar gasto público- necesita del patrocinio del Ejecutivo.