La viuda de Nehomar Terán, Estefany Villalobos, aseguró que buscará limpiar el nombre de su esposo, quien -según aseguró- no tenía antecedentes penales, ni en su país de origen, ni en Chile. La PDI, en tanto, realiza peritajes para determinar lo sucedido, mientras que el INDH pidió aplicar el Protocolo de Minessota, utilizado para investigar ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias.

La PDI continúa realizando una serie de diligencias para esclarecer la muerte de Nehomar Terán, el ciudadano venezolano que murió tras ser baleado por un carabinero, tras eludir un control policial en la Avenida Costanera de Coquimbo.

Al respecto, el subprefecto Germán Trigo, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de la PDI La Serena, explicó que durante la jornada de ayer, detectives de la unidad especializada en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, desarrollaron diversas diligencias relacionadas con la investigación por homicidio frustrado que instruyó el Ministerio Público.

“El trabajo científico-técnico consideró también los peritajes mecánicos a la motocicleta, empadronamiento y entrevistas a testigos en el sitio del suceso, además de la fijación fotográfica y de plano diurna, entre otras técnicas de investigación criminal”, explicó el oficial.

Viuda de venezolano abatido por Carabineros en Coquimbo reclama falta de apoyo

Estefany Villalobos, viuda de Terán, en tanto, realiza una serie de trámites para poder repatriar el cuerpo de su esposo a su natal Zulia, en Venezuela.

Según indicó, no cuenta con una red de apoyo en Chile, lo que le impide dejar a sus cuatro pequeños hijos al cuidado de alguien mientras se ausenta. Por lo demás, debido a la traumática situación que han vivido, tampoco ha podido enviar a los niños al colegio.

Al ser consultada por El Día sobre la investigación que se está llevando a cabo, expresó su frustración al afirmar que, hasta el momento, no ha recibido información alguna por parte de la PDI ni de la Fiscalía.

“En Fiscalía me dicen que vuelva en dos semanas para que me den recién hora para hablar – quizás cuando – con el fiscal. No sé qué hacer, necesito ayuda para poder solucionar todo. Estoy sola acá”, manifestó.

Asimismo, solicitó ayuda para poder limpiar el nombre de su esposo, subrayando que, antes de regresar a su país, buscará llegar hasta las últimas consecuencias para que los responsables de la muerte de su esposo, respondan ante los tribunales.

En ese sentido, afirmó que si bien su pareja se encontraba de manera ilegal en Chile, no merecía ser víctima de un disparo, pues Nehomar no tenía antecedentes penales, ni en Venezuela, ni en Chile.

Cabe recordar que el uniformado autor del disparo que causó la muerte de Nehomar Terán, se encuentra actualmente, en calidad de víctima de homicidio frustrado ante el intento de atropello del ciudadano venezolano, según señaló Carabineros, a la espera de la investigación del caso.

En ese sentido, desde la institución uniformada señalaron que el funcionario afectado se encuentra trabajando y recibiendo apoyo psicológico por los hechos acontecidos el pasado martes.

INDH pide aplicar Protocolo de Minessota, utilizado para investigar ejecuciones

Con su muerte, el hombre de 37 años deja seis hijos, dos de ellos en Venezuela y cuatro en Chile, los cuales tienen tres, cuatro, seis y nueve años.

En conversación con El Día, su esposa, Estefany Villalobos, indica que Nehomar se desempeñaba como cocinero y delivery, pero en los últimos días estaba trabajando en un restaurante chino de La Serena y que ya le habían dado sus permisos para poder trabajar y un RUT para comenzar a cotizar en la AFP.

La mujer señala que su pareja quería hacer las cosas bien y, por lo mismo ejercieron el proceso de autodenuncia, porque ya había perdido un trabajo por no tener cédula de identidad chilena.

“Él en Venezuela trabajaba de obrero en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), pero como la cosa se puso muy mala, decidimos venir para acá. Trabajaba de varias cosas y quería hacer todo legal”, afirma la pareja del hombre abatido por carabineros.

Asimismo, mostró los papeles de antecedentes de su esposo emitidos por el gobierno venezolano, en el que no registra ningún tipo de observación penal.

“Tenemos estos papeles que le solicitaron en el trabajo acá en Chile, en los que queda claro que no tenía antecedentes, que no era un delincuente”, explica la mujer que se desempeña como mesera en una de las cocinerías del puerto.

Precisamente hasta el lugar de trabajo de su pareja se dirigía el ciudadano venezolano, cuando fue fiscalizado por el funcionario policial.

“Él no vio la fiscalización. Luego evadió la bicicleta porque se iba a caer de la moto, cuando el carabinero le disparó. No era necesario que le tirara al pecho. Si es como dicen que intentó escapar, debió disparar a una pierna o a la moto, no a su pecho”, afirma Villalobos sobre el hecho que le costó la vida a su esposo.

Por su parte, Tarcila Piña, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), indicó que “hemos dispuesto oficiar al Ministerio Público para que adopte las medidas necesarias para que esta investigación se realice en conformidad a los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos”.

Además, solicitó que “se realice la autopsia por parte del Servicio Médico Legal conforme al Protocolo de Minnesota, el cual es un procedimiento recomendado por las Naciones Unidas para investigar ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”.

Piña agregó que una vez que tengan el resultado de esta pericia, evaluarán eventuales acciones judiciales en el ámbito de sus competencias.