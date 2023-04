Uno de los lugares más concurridos y céntricos de Ovalle ha visto empeorar su entorno en el último tiempo. Se trata de la Avenida Ariztía, mejor conocida como “la Alameda”, en donde se han registrado diferentes incivilidades.

A pesar de estar a pocos metros de la Tercera Comisaría de Carabineros, en este lugar se han registrado asaltos y robos por las noches, pero lo más llamativo, es que a plena luz del día, ocurran hechos dignos de lamentar.

A lo largo del tiempo personas se han instalado con carpas, otras en tanto, beben alcohol y se emborrachan. También se han registrado riñas, y hasta un acto sexual entre un hombre y una mujer se observó justo al frente de la Municipalidad, hecho que fue fotografiado y divulgado a través de las redes sociales esta semana.

Estas situaciones provocan la preocupación de los transeúntes y vecinos del sector, quienes ven cómo un espacio público es mal utilizado por inescrupulosos, según publica El Día.

“Hay gente que llega con sus carpas y toman. También ha habido peleas, estuvieron estas personas teniendo relaciones sexuales en plena calle, lo que también se ha visto por calle Miguel Aguirre cerca del edificio de los servicios públicos”, señaló la presidenta de la junta de vecinos de Ovalle Centro, Rossana Barrera.

“Lo lamentable es que todo esto ocurre en lugares públicos, con presencia de colegios. Es un muy mal ejemplo el que se está dando. También está el tema de la basura, porque muchas veces rompen las bolsas y queda sucio”, añadió.

Preocupación en vecinos de Ovalle por seguridad en la zona céntrica

La dirigenta vecinal admite que se han tomado medidas al respecto, pero estas no han dado resultado, a menos no al largo plazo.

“Se han hecho todas las gestiones posibles para erradicar los desmanes en las calles. Se han buscado muchas alternativas, incluso se han instalado juegos para los niños, pero no ha sido posible erradicar estas situaciones”, lamentó.

“A esta gente la sacan, se van por un tiempo, pero al parecer vuelven. Con nuestra junta de vecinos hemos impulsado proyectos de luminarias y con seguridad ciudadana, pero no se ha podido controlar del todo. No sabemos qué medidas se pueden tomar, porque Seguridad Municipal hace su trabajo, pero no da abasto para tantas situaciones que se van generando”, sostuvo.

En la misma línea, el alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña, manifestó que “la Alameda y todos los espacios públicos han tenido históricamente una problemática con la instalación de carpas o personas bebiendo en la vía pública”.

“Con Carabineros y los inspectores se han tomado medidas de fiscalización, pero sabemos que no se logra solucionar de fondo, principalmente porque las personas que se sacan de la plaza o de la alameda se instalan en otros sectores”, dijo.

“En el caso principal de la foto que se sacó frente a la Municipalidad, hay que destacar en primer lugar que dependencia directa de ese espacio nosotros no tenemos. Es un espacio que pertenece al Ministerio de Salud, pero independiente de eso sabemos que esto es preocupante”, agregó.

De esta manera, la máxima autoridad comunal evaluó que la pronta llegada de nuevos vehículos de seguridad ayudará a las labores de fiscalización y prevención de estos sectores.

En esa misma línea, la dirigente vecinal Rossana Barrera agregó, como sugerencia, incluir al comercio, con quienes ya se están planificando alianzas. “Yo creo que se tienen que reactivar los juegos y también se podría reactivar el comercio, instalar algo así como el mercadito en la Alameda”, sostuvo.