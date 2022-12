El magisterio detectó la emisión de cheques no respaldados, uso de dinero sin cuadrar en los informes entregados y en definitiva, desorden financiero en su tesorería.

Un difícil momento atraviesa el Colegio de Profesores de la región de Coquimbo, porque una investigación detectó la emisión de cheques que no están respaldados, uso de dinero en efectivo sin cuadrar en los informes entregados y en definitiva, desorden financiero al interior de su tesorería.

Hechos que llevaron a que mientras se realiza una auditoría externa, todo su directorio quede suspendido de su trabajo, incluido su presidente, Mario Sánchez.

“Tuvimos una reunión con el presidente nacional del magisterio, Carlos Díaz, y su representante legal, Carlos Ojeda, en la que se nos afirmó que durante una supervisión, se constataron algunos hechos que son suficientes para iniciar un proceso de auditoría e inventario al interior del colegio de profesores”, señaló el presidente del territorial Puerto Cordillera, Tomás Alvarado.

De esta manera, manifestó que los resultados de la investigación “no fueron buenos” y por eso, se decidió separar de sus funciones al directorio completo. Así, Alvarado fue elegido por sus pares como uno de los coordinadores para hacerse cargo de la organización gremial.

Suspenden directorio del Colegio de Profesores de Coquimbo

En esta línea, el presidente del territorial Puerto Cordillera sostuvo que como los modelos de educación que son, tienen que actuar con transparencia no solo frente a sus pares, sino también ante el resto de la sociedad.

“La situación es muy dolorosa, me ha afectado mucho. Llevo bastantes años en el colegio, desde que éramos un sindicato y por ello, me duele un montón. Debe aclararse lo que pasó y los que resulten culpables, tendrán que asumir las consecuencias y responsabilidades que estime la ley. Es decir, si hay que ir a la justicia, lo haremos”, complementó.

Además, Alvarado aseguró que aún no ha tenido la posibilidad de conversar con Sánchez.

“Las cosas tienen que aclararse para que nuestros afiliados regionales entiendan con mucha honestidad y fuerza, que se van a dilucidar las responsabilidades. Si existe un castigo, irá hacia las personas que dañaron la imagen del Colegio de Profesores de Coquimbo. Lo lamento por mi querido amigo de lucha e interminables peleas en la calle, Mario Sánchez, pero así son las cosas”, dijo.

Asimismo, Alvarado aseveró que las finanzas y otros recursos económicos de la organización gremial, se encuentran siendo administrados desde el nivel central.

“Aún no hay plazos para finalizar esta investigación, porque debe ser muy profunda y eso significa mucho tiempo”, añadió.

Presidente suspendido: Es una “decisión ilegal y arbitraria”

Al respecto, el suspendido presidente regional de la organización gremial, Mario Sánchez, afirmó que el directorio regional fue el denunciante de la situación que detonó el hecho, un robo de recursos gremiales, pero no ejerció acción alguna contra el responsable directo.

“Como directorio regional interpusimos una acción judicial contra el directorio nacional por considerar que dicha suspensión no correspondía a lo establecido en los estatutos del gremio, digo esto independiente de las responsabilidades políticas que como presidente me caben en lo ocurrido y que deben surgir de una investigación que no se hizo”, dijo.

“La Corte de Apelaciones de La Serena dictaminó que la acción del directorio nacional fue ilegal y arbitraria, por lo que cumplidos los plazos y acciones deberíamos retomar funciones. El directorio nacional apeló a la Corte Suprema y esperamos ahora el resultado de ello”, finalizó.