El día de hoy 16 de agosto de 2023, según el reporte climático de Meteored.cl, el pronóstico para la región de Atacama es de cielos nubosos. A continuación, vemos los detalles para cada una de las comunas.

En la comuna de Copiapó, el pronóstico es de cielos nubosos con temperatura mínima de 11 °C y máxima de 22 °C, humedad de 77%, 0mm de lluvia, vientos de 11 km/h y ráfagas de 24 km/h. El índice UV es de 6.

En la comuna de Chañaral, el pronóstico es de cielos nubosos con temperatura mínima de 12 °C y máxima de 19 °C, humedad de 80%, 0mm de lluvia, vientos de 14 km/h y ráfagas de 31 km/h. El índice UV es de 6.

En la comuna de Vallenar, el pronóstico es de cielos nubosos con temperatura mínima de 8 °C y máxima de 22 °C, humedad de 79%, 0mm de lluvia, vientos de 11 km/h y ráfagas de 26 km/h. El índice UV es de 5.

En la comuna de Caldera, el pronóstico es de cielos nubosos con temperatura mínima de 13 °C y máxima de 19 °C, humedad de 76%, 0mm de lluvia, vientos de 16 km/h y ráfagas de 28 km/h. El índice UV es de 6.

Por último, en la comuna de El Salvador, el pronóstico es de cielos despejados con temperatura mínima de 3 °C y máxima de 19 °C, humedad de 20%, 0mm de lluvia, vientos de 19 km/h y ráfagas de 36 km/h. El índice UV es de 8.

En general, el clima en Todas las comunas es nuboso en el día de hoy, así que es recomendable usar ropa ligera para no sufrir el calor, pero abrigarse bien para no pasar frío. Además, usar bloqueador solar para asegurarse de que no se dañe la piel.