El Gobierno Regional de Atacama iniciará un programa de trabajo junto a “los 33” para relevar su historia e ir en apoyo de necesidades del sector minero.

Esto en el marco de la conmemoración de los 11 años del rescate de los 33 mineros, quienes estuvieron atrapados durante 70 días en la mina San José.

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, sostuvo una reunión con parte de ellos, con el objetivo de comenzar un trabajo en conjunto desde el Gobierno Regional para relevar este hecho histórico e ir en apoyo de las necesidades del sector.

Tras el diálogo, Mario Gómez, conocido como el minero número 9 del rescate, expresó que “en primer lugar agradecer al gobernador por esta invitación que nos ha hecho, que en realidad es el único que se ha acordado de nosotros en estos momentos (…) Estábamos un poco abandonados (…)”.

El minero aseveró que a 11 años del hecho todo ha sido muy difícil para ellos “la parte psicológica en todos los ámbitos, en el caso mío especial, mi salud no es muy buena. Pero ahí estamos, apechugando y tratando de salir adelante. No hace mucho me sorprendió el covid, afortunadamente darle gracias Dios y la fe que estoy parado acá junto a ustedes”.

El gobernador de Atacama manifestó que “no puede ocurrir que ellos tengan esa sensación de olvido. Mucha gente cree que ellos tienen beneficios económicos importantes después del rescate y la verdad no es así. Ellos no han recibido beneficios ni por la película, ni por el libro, y por lo tanto, hay una desesperanza instalada en ellos y sus familiares”.

Además, la autoridad regional dijo que tampoco han tenido todavía resultados en el marco de los procesos judiciales que están en curso.

“Dado ese escenario, nosotros hemos comprometido líneas de apoyo a ‘los 33’, pero en el marco de un plan de trabajo en conjunto, en eso queremos ser también muy realistas, no queremos generar falsas expectativas, pero queremos trabajar con ellos porque el espíritu del rescate se tiene que mantener vivo, sobre todo en la región de Atacama (…) retomar la iniciativa de la fundación, que nos parece un camino muy apropiado para desarrollar algunas acciones”, dijo Vargas.

“Queremos tener un valor en la Mina San José en la parte turística y lo otro también buscar reincorporarnos, hacer una fundación o ver cómo podemos reinventarnos (…) los 33 no están muertos, los 33 siguen vivos, donde esta historia siempre debe conocerse. A los que vienen, a la gente minera que lucha con la pandemia que hoy tenemos, esa fuerza que nosotros tuvimos también queremos entregarla”, señaló Luis Urzúa, quien era el jefe de turno al momento del accidente.

“El Estado ha cometido un error”

Respecto a las situaciones legales que se mantienen pendientes y a las sanciones que se entregaron a los propietarios del yacimiento donde ocurrió el accidente, Mario Gómez aseveró “creo que el Estado ha cometido un gran error. La empresa minera fue demandada, hoy día se le han perdonado muchas cosas. Nosotros demandamos, con un fiscal que le dio todo el favor a ellos y a nosotros nos dejó prácticamente botados. Así es la justicia aquí en Chile”.

Urzúa complementó diciendo que “todos sabemos que hay temas pendientes que están ad portas de solucionarse y lo más importante esperamos que se resuelvan, tanto para el Estado, como para nuestra parte psicológica (…) pero tenemos fe y esperanza que esto se debe resolver como corresponde y emprender una nueva vida como 33, eso es lo que nosotros hoy buscamos”.