En Revolución Democrática (RD) no quedaron conformes con el fallo del Juzgado de Garantía de Antofagasta que los dejó fuera como querellante en el caso Convenios, y aseguró que insistirá en su objetivo de involucrarse en la investigación.

El Juzgado excluyó a RD como querellante en la causa que investiga convenios con fundaciones, por no tener domicilio en la jurisdicción.

A juicio de la abogada Libertad Triviño, representante de Revolución Democrática en la querella interpuesta por el caso Convenios “el tribunal rechazó todos los argumentos vertidos por los querellantes Irrarazabal y Araya”.

Libertad Triviño agregó que la justicia no consideró los siguientes argumentos: “Se descartó en esta etapa de la investigación que existan antecedentes que den cuenta de la participación del delito, el fiscal señaló que no tiene antecedentes y los querellantes se basan en suposiciones, más que nada en la prensa; Revolución Democrática se encuentra legitimado como partido político para querellarse y tiene facultades para eso; RD no puede tener responsabilidad en los hechos. Así se despeja cualquier duda de fondo respecto de la participación del partido”.

Pese a lo anterior “el tribunal excluyó a RD por un aspecto formal, esto es, que pese a ser partido constituido en la región, RD no cuenta con sede en la provincia y se entendió por el tribunal que no tenemos domicilio allí”.

Libertad Tribiño aseguró que Revolución Democrática va “a ejercer todas las acciones legales que nos competen. Este aspecto formal va a ser subsanado para que como partido podamos volver a participar e instar por las responsabilidades individuales”.

Cabe recordar que la Fiscalía de Antofagasta abrió el 20 de junio una investigación de oficio por el millonario convenio de la Seremi de Vivienda con la ONG, Democracia Viva, una polémica que involucra a la diputada Catalina Pérez, aún militante de Revolución Democrática, su pareja Daniel Andrade y su exasesor Carlos Contreras, ambos expulsados de RD.

“La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió, de oficio, investigación respecto a los Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, para la ejecución de proyectos en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos de su Programa de Asentamientos Precarios”, aseguró en su momento el Ministerio Público.

Polémica por Democracia Viva

Fiscalía inició la investigación, luego que se conociera que la Fundación Democracia Viva había logrado tres convenios por $426 millones que firmó con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Convenios que, a mediados de julio, fueron terminados de manera unilateral por el Minvu, cartera que solicitó la reposición de los fondos no ejecutados (cerca de 390 millones de pesos).

Lo que más generó revuelo es que el representante legal de la organización es Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez (RD).

Asimismo, el exseremi Carlos Contreras -quien renunció tras conocerse el hecho- fue asesor de la parlamentaria durante su primer período en el Congreso.