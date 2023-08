De acuerdo al reporte de clima para el día de hoy 5 de agosto de 2023, recogido de www.meteored.cl, vemos que la situación climática varía para distintas comunas de la región de Antofagasta.

En Antofagasta, el pronóstico es de intervalos nubosos, con una temperatura mínima de 11°C, una máxima de 19°C, 89% de humedad, 0mm de lluvia y vientos de 11km/h con ráfagas de 27km/h, con un índice UV de 6.

En Calama, el pronóstico es de cielos despejados, con una temperatura mínima de 6°C, una máxima de 24°C, 14% de humedad, 0mm de lluvia y vientos de 26km/h con ráfagas de 47km/h, con un índice UV de 8.

En Tocopilla, el pronóstico es de intervalos nubosos, con una temperatura mínima de 14°C, una máxima de 19°C, 88% de humedad, 0mm de lluvia y vientos de 10km/h con ráfagas de 21km/h, con un índice UV de 7.

En San Pedro de Atacama, el pronóstico es de intervalos nubosos, con una temperatura mínima de 5°C, una máxima de 25°C, 10% de humedad, 0mm de lluvia y vientos de 14km/h con ráfagas de 28km/h, con un índice UV de 8.

Finalmente, en Taltal, el pronóstico es de cielos despejados, con una temperatura mínima de 11°C, una máxima de 19°C, 83% de humedad, 0mm de lluvia y vientos de 12km/h con ráfagas de 27km/h, con un índice UV de 6.

En general, las temperaturas para este día se encuentran moderadas, sin embargo, la oleada de calor no es intensa. Los índices UV en la mayoría de las comunas no son muy altos, por lo que es recomendable aplicar protección solar en caso de salir al exterior. La humedad relativa no es muy alta, lo que hace que el calor sea llevadero. No hay presencia de lluvia en la región, por lo que la probabilidad de precipitaciones es baja. Por otra parte, los vientos se mantienen en una velocidad baja, así que la sensación térmica no será muy alta.