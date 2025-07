En su primera aparición pública tras su derrota electoral en las Primarias oficialistas, la exministra del Interior, Carolina Tohá, acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago en el proceso judicial que busca esclarecer la muerte de su padre, el exministro José Tohá, a manos de la dictadura de Augusto Pinochet tras su arresto el 11 de septiembre de 1973.

En la instancia, tras ser consultada por los apoyos de sectores de la Derecha política a la Dictadura, Tohá expresó que “me parece repugnante, y me parece que estamos viendo en Chile y en el mundo un tipo de política que vuelve a usar la herramienta de la brutalidad, y la ocupa con descaro total. Y creo que la sociedad tiene que ser consciente de eso porque son decisiones muy importantes las que se toman cuando lo que hay en juego son miradas de ese tipo, que no son ya ideológicas ni políticas, son visiones humanas que le niegan todo valor a la vida de otras personas”.

Sobre la candidatura de Jeannette Jara, Tohá sostuvo que “tuvimos una Primaria con un resultado muy claro, y hay una elección por delante que está abierta. La centroizquierda tiene una oportunidad de disputar esa elección, y hay que hacer todos los esfuerzos para buscar ganarla. Creo que eso va a depender, desde mi opinión, de que la centroizquierda logre ofrecerle al país un proyecto nacional que traiga progreso y justicia social”.

“Creo que todos tenemos que contribuir a eso, yo ciertamente voy a contribuir. Mi rol en este momento no es la primera línea, pero eso es muy distinto a decir que no voy a contribuir. Haré todo lo que esté a mi alcance dentro de la condición actual en que estoy”, sostuvo.

Asimismo, Tohá se negó a pronunciarse en cuanto a la discusión sobre si la candidata debería o no suspender su militancia en el Partido Comunista tras las críticas de la oposición, asegurando que “no es importante” y recalcando que “Jeannette Jara es la candidata de todo el sector”.

Sus dichos contrastan con opiniones vertidas hace pocas semanas, cuando en medio de la campaña sostuvo ante Meganoticias que “no soy partidaria de que el PC gobierne al país”. “Me estoy presentando en esta Primaria, porque creo que lo mejor es la centroizquierda. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”.

“El modelo comunista no ha tenido éxito en el mundo; ha tenido resultados adversos”, manifestó en esa oportunidad, aclarando sin embargo que no lo considera un “lastre”: “Es un partido que hace aportes y trabaja con lealtad”. No obstante, rechazó el eventual liderazgo del PC.

El caso de José Tohá

Tohá padre murió el 15 de marzo, siendo la versión oficial que el exministro de Interior y Defensa de Salvador Ayende se habría suicidado, lo que fue más recientemente descartado, siendo actualmente investigados los presuntos responsables. El caso fue reabierto a mediados de 2018, tras haber sido cerrado a finales de 2017, al estimar que aún restan diligencias que “aparecen como pertinentes y sustanciales”.

“Es lo que cualquier familia, cualquier persona, y cualquier sociedad espera cuando hay un crimen de este tipo. Que se sepa exactamente qué sucedió y quién tuvo la responsabilidad”, sostuvo la exsecretaria de Estado.

En este sentido, dijo esperar “que se continúe con la investigación así como todas las investigaciones de Derechos Humanos, que no renunciemos mientras tengamos fuerzas para buscar la verdad y establecer qué pasó con nuestros familiares”.

“Si esta causa se cerrara en la actualidad sería con una acusación de encubrimiento sin que se hayan identificado todavía a los autores, y eso ciertamente no es la justicia a la que cualquier persona aspira en un caso tan violento, tan cruento como el de mi padre”, fundamentó.

El cuerpo de Tohá fue exhumado el 10 de diciembre de 2010 en medio de investigaciones para esclarecer la muerte de varias personalidades durante la dictadura, como el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda -fallecido a los pocos días del derrocamiento de Allende- o el expresidente Eduardo Frei, muerto tras una operación de rutina en 1982, cuando se proyectaba como uno de los principales opositores a Pinochet.