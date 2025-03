“Lo vemos semana tras semana”, eso respondió la ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, al ser consultada por si las candidaturas de oposición han sido una “campaña de ataques y mentiras”.

Lo anterior, a raíz de constantes críticas. De hecho, este lunes, el candidato José Antonio Kast y otros representantes del Partido Republicano declararon a la administración del presidente Gabriel Boric como “el peor gobierno de la historia”.

En una vocería y desde La Moneda, la ministra Etcheverry comenzó diciendo que “hay dos cosas que son fundamentales”. En primer lugar, “la seriedad de construir políticas públicas y esa seriedad requiere de que nos basemos en datos, en evidencia, y donde las críticas que se hagan sea en torno a diagnósticos que sean reales”.

“Sobre eso se pueden construir buenas políticas públicas y sobre eso se pueden hacer críticas y propuestas constructivas, que no es lo que hemos visto a la fecha”, agregó.

En segundo lugar, “el país requiere de gobernabilidad, requiere de acuerdos, requiere de consensos para poder avanzar y eso supone mantener un diálogo político que es de respeto”, comentó.

“Y cuando vemos que se tratan de importar políticas de confrontación, de otros países, de generar conflictos donde no los hay, con insultos, con descalificaciones, eso no le contribuye al país. El país no necesita que nos estemos peleando permanentemente. El país necesita que trabajemos de manera seria”, complementó.

Por lo que, a juicio de la secretaria de Estado, “mientras sigamos escuchando de parte de la oposición descalificaciones, mentiras y en algunos casos, imprecisiones, confusiones, vamos a seguir aclarando y llamando a que nos respetemos, porque el llamado es ese”.

Gobierno y “campañas de ataques y mentiras” de la oposición

Al ser consultada por si las candidaturas de la derecha “han sido una campaña de ataques y mentiras”, la autoridad de gobierno contestó “lo vemos semana tras semana”.

“Descalificaciones, acusaciones a ministros que son completamente infundadas, cifras (…) la ciudadanía exige de nosotros que seamos responsables y esa responsabilidad pasa por confiar en los datos, por tener un debate respetuoso, por hacer propuestas de mejora de política pública y por evitar las descalificaciones. O sea, no confundamos a la ciudadanía, la ciudadanía espera mucho más de nosotros”, cerró.