El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó la propuesta de armas no letales tipo Taser (pistolas eléctricas o de electrochoque) y propuso ampliarlas más allá del uso de funcionarios policiales.

Lo anterior se dio en el marco de un punto de prensa, junto a concejales de la región Metropolitana, en las que se refirieron a la situación de seguridad en el país.

“Chile vive hoy una crisis de seguridad y eso es innegable. Por años lo fuimos advirtiendo (…) fueron dos campañas presidenciales donde lo hicimos presente, en las distintas áreas de la seguridad”, comenzó diciendo.

Agregando que “fueron meses y años también en que nuestros parlamentarios han levantado la voz para ir cambiando la legislación, para proteger a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras fuerzas policiales, de todos los ataques que reciben desde un punto de vista más bien ideológico”.

A juicio de Kast, “todos sabíamos que alguien que robaba, que asaltaba, que cometía una infracción, iba a ser detenido por Carabineros y en eso no había ninguna duda. Eso fue cambiando, por las leyes garantistas, por distintas trabas que le fueron poniendo a las policías, por la falta de respeto a la autoridad”.

“Por eso el mundo privado también tuvo que ver cómo se protegía, por la falta de protección del Estado hoy día el mundo privado tiene que invertir en seguridad. Eso es un impuesto adicional que no se ve”, complementó.

Uso de pistolas Taser

Ejemplificando con lo sucedido con un ciudadano haitiano, hoy en prisión preventiva tras provocar distintos daños en el Aeropuerto de Santiago, el candidato del Partido Republicano comentó sobre el uso de las armas no letales tipo Taser.

“Es en esa circunstancia que yo les pido que se pongan en la protección de los vecinos, de los usuarios, de los servicios públicos y privados, donde hay un guardia que no puede hacer nada, salvo levantar la voz”, dijo.

Destacando que “esta arma no letal sirve para inmovilizar a ese tipo de delincuentes (…) está comprobado, en distintos países del mundo, que el uso de esto intimida a aquellos delincuentes que van a destruir y afectar la vida de los ciudadanos, ya solo con el sonido la persona sabe que hay algo que va a ocurrir”.

“Este sonido refleja también un rayo láser que señala el punto al cual se le va a disparar el elemento inmovilizador. Después viene una luz muy potente que le advierte a la persona, claramente que seguido a esa luz vendrá el disparo. Junto con eso, hay otros elementos técnicos que permiten, una vez que se dispara, que todo quede registrado”, explicó.

La discusión parlamentaria

Acto seguido, Kast sostuvo que “esta arma no letal hoy genera discusiones y toda una discusión política. Las personas están cansadas de discusiones políticas, las personas quieren soluciones reales y concretas. No queremos que siga el debate a través de los medios”.

“(…) Lleven ese tema a la discusión legislativa, basta del debate político. Le hacemos un llamado al gobierno, para que legislemos el uso de esta arma no letal para inmovilizar delincuentes y personas de mal vivir. No solamente para el uso de Carabineros y las policías, porque hoy el Gobierno dice ‘las vamos a utilizar para casos de VIF, para temas de armas blancas’, no. Nosotros queremos que toda persona, que tenga la instrucción y esté capacidad para ser vigilante privado, guardia de seguridad, pueda optar a tener esta herramienta. Esto requiere un avance inmediato”, plateó.

Concluyendo con “no más buenismo, no más garantismo. Con los delincuentes no se dialoga, se actúa, se ejerce la autoridad. Tenemos que recuperar el uso legítimo de la fuerza para las autoridades”.