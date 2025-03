La diputada Camila Musante, integrante de la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve, valoró la respuesta enviada por el presidente Gabriel Boric, calificándola como “una buena señal” y que esta “viene también a confirmar las versiones que ha otorgado el Ejecutivo a través de la ministra del Interior”.

En esa línea, desestimó las críticas de la oposición y afirmó que “el Presidente hizo mención finalmente a las preguntas que eran atingentes a él y al conocimiento que él tomó del caso”.

Tras la sesión en que se revisó la respuesta del jefe de Estado, la diputada jefa de bancada IND-PPD comentó “que el Presidente haya respondido a la Comisión, tal como lo había comprometido la ministra vocera de Gobierno, es una buena señal”.

“Además, lo que él nos responde a la Comisión Especial Investigadora (CEI) coincide con la autocrítica que hace la ministra Tohá en la primera sesión, respecto de que se tenían los antecedentes el día miércoles por la tarde para poder haber generado la desvinculación o solicitarle la renuncia al exsubsecretario, y hace también el mea culpa de que esa decisión no se haya tomado de esa manera”, enfatizó.

Asimismo, señaló que “también me parece importante que el Presidente haga una relación muy detallada de los gestos de su participación. Viene también a confirmar las versiones que ha otorgado el Ejecutivo a través de la ministra del Interior. Y en eso solo creo que se pueden tomar todas las lecciones necesarias para que a futuro nunca más, como lo dice el propio Presidente, se vuelva a cometer un error de generar una desvinculación tardía, una solicitud de renuncia”.

“Y también lo propio respecto al punto de prensa que da Manuel Monsalve, esa solicitud que le hace el Presidente de que vayan en calidad de ciudadano y no de autoridad, un poco creo que da margen a la interpretación y creo que a futuro también hay que sacar lecciones para que no parezca que ninguna autoridad se está defendiendo con privilegios ante la justicia”, agregó.

Consultada respecto a otras preguntas del cuestionario, entre ella el uso del avión institucional por parte de Monsalve, la parlamentario indicó que “creo que el Presidente hizo mención finalmente a las preguntas que eran atingentes a él, al conocimiento que él tomó del caso y también a la participación dentro de la toma de decisiones”.

“Por eso es que yo valoro en particular el que haga un mea culpa de que esto se debió haber definido muchísimo antes, cuando se tenían los elementos a las 24 horas de que se conoció el caso por parte del Presidente y de la ministra del Interior”, sostuvo.

“Pero creo que las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los viajes, se resolvió por parte de Carabineros cuando asistieron a la CEI, y muchos otros que tenían que ver con la situación de gastos o los sumarios de Contraloría, sobre que tocaba pronunciarse precisamente a la contralora hoy en la Comisión”, señaló.

Además, se le preguntó sobre los $8 millones que Monsalve habría solicitado de gastos reservados como supuesta ayuda a la familia del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quienes niegan haber percibido algún tipo de apoyo monetario.

Respecto a esto, respondió que “es lamentable que no podamos despejar si se entregó o no, o cómo se produjo esa entrega de dinero. Creo que también es parte de lo que nos deja este caso y la situación de los gastos reservados, donde es necesaria una modificación legal porque no podemos tener acceso al detalle de cómo se produjeron finalmente el manejo de esos recursos, por ley. La Contraloría tampoco nos pudo entregar mayores datos acerca de estos hallazgos en lo que habían sido los movimientos de los gastos reservados”.

“Entonces, nos quedamos con una interrogante que, como parlamentarios, nos interesa llegar al fondo y poder despejar precisamente si es que existió ese pago a la familia o no de Ronald Ojeda, o qué pasó con esos $8 millones. A mí personalmente me preocupa, y nos quedamos con una sensación de que no fue suficiente la información que tuvimos como Comisión, pero también entendemos que hay un candado legal y que ahí tenemos una tarea para modificar la ley y generar mayor transparencia, si no al futuro nos podemos encontrar nuevamente con una situación así”, concluyó.