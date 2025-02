Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Exministro de Economía, Alejandro Ferreiro, descarta ilegalidades en traspasos de Corfo al Fisco, afirmado que no hubo secretismo en la operación y destacando que el déficit fiscal es el problema principal. Ferreiro señaló que la transferencia de $3,4 billones fue realizada dentro de las competencias legales de los ministerios involucrados y advirtió sobre la necesidad de abordar el déficit fiscal, considerando que estos recursos son extraordinarios y no pueden ser sostenidos a largo plazo. A pesar de que la Contraloría investigará esta operación, Ferreiro no ve motivos para considerarla ilegal o sin sentido, concluyendo que Corfo no debería ser utilizado como un mecanismo de financiamiento permanente para Hacienda.