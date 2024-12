La diputada Alejandra Placencia del Partido Comunista reiteró su postura sobre la tecnología IMSI Catcher contemplada en la Ley Antiterrorista, la cual puede interceptar metadatos de la ubicación de teléfonos en un amplio rango sin acceder a mensajes encriptados como los de WhatsApp o Signal. A pesar de contar con votos en contra por parte del oficialismo en la Cámara de Diputadas y Diputados, la iniciativa fue desdramatizada desde La Moneda. La parlamentaria expresó dudas respecto a la nueva legislación, resaltando preocupaciones sobre la interceptación masiva de comunicaciones que podrían vulnerar la privacidad de ciudadanos corrientes no involucrados en delitos terroristas.

Desde el Partido Comunista (PC), la diputada Alejandra Placencia, reiteró su postura sobre la tecnología IMSI Catcher que contempla la despachada Ley Antiterrorista.

Pero, ¿qué considera el aparato? Interceptar metadatos de la ubicación de un teléfono en un amplio rango de superficie, incluyendo no solo a la persona investigada, sino que todos los que están a su alrededor.

Pese a lo anterior, cabe destacar que la tecnología no puede interceptar mensajes encriptados como los de WhatsApp o Signal, puede obtener datos como la hora, fecha y IP de los teléfonos.

Por este punto, por ejemplo, la iniciativa -que ya fue despachada- contó con votos en contra por parte del oficialismo -PC y Fa- en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto fue desdramatizado desde La Moneda.

Placencia (PC) por IMSI Catcher en Ley Antiterrorista

Pese a destacar que valoran la posibilidad de tener una nueva legislación porque “la actual tiene falencias”, la parlamentaria oficialista reiteró sus dudas.

“La ley que nosotros aprobamos, que es este texto robusto y actualizado en materia de Ley Antiterrorista, contempla medidas intrusivas y de interceptación de comunicaciones dirigidas”, dijo en conversación con CNN Chile.

“Hoy, bajo autorización de un juez, ya tenemos la posibilidad de tener estas medidas de interceptación de comunicación, no solo de celular, sino de datos de internet en todos los aparatos que se determine bajo indicio de preparación de delitos terroristas”, agregó.

Complementando que lo que genera dudas es que el sistema “se incorporó después, bajo indicaciones de parlamentarios, porque no estaban en el proyecto original del gobierno”.

“Y lo que plantea es la interceptación de comunicaciones, pero de manera masiva. Y ahí es donde nosotros decimos que las garantías constitucionales para personas que no están siendo investigadas -o no tienen relación con delitos terroristas- nos merece la duda razonable”, explicó.

En concreto, dijo, “de si es válido que se les intercepte, ya sea por el tránsito. Porque, si se están interceptando comunicaciones en un radio determinado, cualquier persona que pase por ese lugar va a ser interceptada también en su teléfono celular”.

Igualmente, la diputada del PC dijo -al medio antes citado- que IMSI Catcher no solo permite geo-referenciar, sino que “se pueden obtener flujos de comunicaciones, efectivamente no al contenido, pero como se hace de manera masiva, de todos modos, esto tiene que pasar por un filtro, un filtro que se establece bajo criterios que hoy día no tenemos claros”.

“Creemos que esto podría vulnerar, en ese caso, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones de ciudadanos comunes y corrientes que no tienen relación con ninguno de estos delitos”, sostuvo.