La ministra del Interior, Carolina Tohá, se sumó al debate en materia de reforma de pensiones. En ese contexto, endureció el tono apuntando principalmente a un sector de la oposición.

Recordemos que durante estos días ha existido una polémica la UDI y el Partido Republicano, tras los dichos del timonel gremialista, el diputado Guillermo Ramírez, sobre el sistema de reparto.

Posteriormente a lo declarado, desde Republicano respondieron y -junto con pedir que “cumpla su palabra”- calificaron lo dicho como “una vuelta de carnero” de la UDI en el debate por la reforma previsional.

Tohá se suma a debate por pensiones

Fue esta mañana de jueves, en conversación con Infinita, que la titular de Interior dijo esperar que “el sistema político logre encontrar una solución que dé cuenta de un complemento (…) aquí nadie se puede llevar la pelota completa, nadie”.

“Pero, por otra parte, nadie tampoco puede pretender o aceptar que lo anulen en la discusión. El sistema de pensiones no puede ser el reducto ideológico de ningún sector (…) tiene que ser el punto de encuentro. Creo que estamos muy cerca de eso”, complementó.

Acto seguido, la secretaria de Estado aseguró que nunca antes se había estado tan cerca de un acuerdo. “No hay que espantarse porque en la puerta del horno aparezcan voces que tratan de boicotear esto (…) lo hemos visto muchas veces”, aseguró.

Igualmente, sostuvo no sentirse sorprendida. “A mí no me sorprende que ahora, que estamos cerca de un acuerdo, quienes nunca han querido un acuerdo, quienes prefieren quedarse en su trinchera y están defendiendo su dogma como si esto fuera un tema religioso, traten de impedir que el acuerdo salga adelante”, dijo al medio antes citado.

“Yo veo personas que están tratando de pelear contra eso en todas partes y espero que eso se imponga. Que no se impongan estos agoreros de la desgracia, que aparecen siempre y que están picados porque no son los protagonistas”, complementó la autoridad.

Concluyendo que “es lo mínimo que a la gente mejoren las pensiones hoy, que vayan mejorando paulatinamente mañana y que en esa mejoraría haya una solución especialmente para las mujeres”.