Usuarios de más de 200 sucursales de Fonasa se enfrentaron a la incredulidad y descontento al encontrar cerradas las instalaciones debido a un nuevo paro de advertencia de los trabajadores, quienes exigen ser incluidos en el "Descanso Reparatorio" prometido por el Gobierno a principios de año. Adultos mayores y personas que viajaron largas distancias se vieron afectadas por la falta de atención, generando críticas y reclamos por parte de los afectados. Los sindicatos entregaron una carta al presidente Gabriel Boric, expresando su descontento por los compromisos incumplidos, mientras que los funcionarios señalaron que buscan reivindicar su dignidad laboral ante la falta de respuesta de las autoridades. Por otro lado, el presidente de la CUT dijo que debido a "toda la conflictividad que existe", la Ministra de Salud debe evaluar si sigue en el cargo. Finalmente, se evalúa la posibilidad de un paro indefinido si no se logra una respuesta favorable a los trabajadores.

Caras de incredulidad y descontento generalizado.

Ese fue el ambiente en las afueras de una de las más de 200 sucursales de Fonasa a lo largo del país, luego de que sus usuarios se percataran de que nuevamente amanecieron cerradas.

¿El motivo? Un nuevo paro de advertencia por parte de los trabajadores de Fonasa, quienes acusan el incumplimiento del Gobierno de una promesa adquirida a principios de año para ser incluidos en el denominado “Descanso Reparatorio”.

Sucursales de Fonasa sin atención debido al paro

Cientos de personas sin atención, muchas de ellas adultos mayores y otras que viajaron muchos kilómetros para poder efectuar sus trámites, pero, otra vez vieron mermada esa opción.

“Es el colmo, yo no puedo pedir permisos toda la semana. ¿Imagínense quedo sin trabajo?” o “vengo desde Arica, tengo una emergencia y aparezco bloqueado”, son algunas de las situaciones que señalaron los usuarios a La Radio.

Esta jornada, los sindicatos de la entidad llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregar una carta al presidente de la República, Gabriel Boric, en la que expresan su descontento ante los compromisos no cumplidos.

Recordemos que el “Descanso Reparatorio” fue un beneficio decretado por ley en enero de 2022 para los trabajadores de la salud tras la pandemia del Covid-19, sin embargo, durante la pasada administración los funcionarios de Fonasa quedaron eximidos.

La mirada de los funcionarios

Ante la no respuesta por parte de las autoridades a sus peticiones, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de Fonasa (ANPTUF), Felipe Tamayo, indicó que no queda más que “reivindicar la dignidad del trabajo”.

“Si tus demandas no son escuchadas, si tu contraparte no tiene la más mínima intención de reunirse contigo y escucharte, explicarte y decirte a los ojos por qué no te estoy cumpliendo, obviamente que nosotros tenemos que hacer una reivindicación mayor”

Por su parte, el presidente de la CUT, David Acuña, dijo que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, “con toda la conflictividad que existe, debiera evaluar su permanencia dentro del ministerio”.

“Hay muchos compromisos incumplidos; hay una norma, una reforma que no se ha dado, y hoy los trabajadores de Fonasa están peleando y reclamando lo justo: compromisos que la Ministra, lamentablemente, no ha asumido”, dijo Acuña.

La paralización continuará este viernes y se evalúa un paro indefinido hacia la próxima semana, en caso de que no exista una respuesta favorable de las autoridades.