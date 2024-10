Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Tras la revelación de que 200 mil sets de artículos escolares aún no han sido entregados en colegios públicos y particulares subvencionados, a través de un reportaje de BBCL Investiga, diversas críticas han surgido hacia el rol de Junaeb. La diputada Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano, ha solicitado la renuncia de la directora de Junaeb, Camila Rubio, argumentando que es inaceptable que a dos meses de finalizar el año escolar aún se estén distribuyendo estos materiales. Concha enfatizó que esta situación no puede permitirse, ya que las familias dependen de estos beneficios que debieron entregarse a inicios de año. Además, la legisladora señaló que Junaeb ha enfrentado críticas no solo por los retrasos en la entrega de materiales escolares, sino también por problemas en la alimentación en establecimientos educacionales a lo largo del país, concluyendo que la actual administración no ha cumplido adecuadamente con sus funciones.