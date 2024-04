El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió este miércoles a los nuevos antecedentes conocidos en el marco del caso Democracia Viva, luego que la exsubsecretaria Tatiana Rojas asegurara que informó del caso antes que estallara el escándalo.

Recordemos que, según señaló la exautoridad ante la Fiscalía, el 8 de junio informó a Montes del caso, antecedentes que también entregó en su oportunidad al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi.

Al respecto, durante una actividad en Pudahuel, el ministro de Vivienda respondió brevemente si conocía los antecedentes previos al escándalo que protagonizó la fundación Democracia Viva.

En ese sentido, Montes desmintió a Rojas aseverando que solamente se enteró el 16 de junio de toda la polémica.

“Yo supe de las irregularidades en Antofagasta a partir del caso de Democracia Viva el día dieciséis de junio. Eso es lo que he dicho desde el comienzo y lo sigo repitiendo”, dijo.

Consultado por la minuta que Rojas asegura que le preparó del caso, Montes descartó haber recibido el documento, colocando un manto de dudas respecto a su existencia.

“Esa minuta la anunció la prensa, a partir de lo cual se recabó información dónde podía estar esa minuta. No estaba, no me había sido entregada a mí, no estaba en ninguna parte”, cuestionó.

“Finalmente, se investigó en el computador de la propia subsecretaria y se encontró en a nube que estaba esa nota. Recién supimos de la nota físicamente, a partir de eso, nunca antes habíamos tenido conocimiento de ella. A mí no me llegó nunca antes de que la información fuera pública”, reiteró.

“La carpeta no la hemos encontrado nunca, no sabemos de ella porque nunca la hemos encontrado”, insistió.

Por último, el ministro Montes no descartó acudir a dar su declaración ante el Ministerio Público, aclarando que se encuentra en condición de testigo.

“Estoy en condición de probable testigo desde el mes de junio del año pasado y en cualquier momento se produce eso”, concluyó.