Duras críticas ha recibido Demócratas, luego de conocerse el documento donde entregó su apoyo al Partido Comunista para que pueda presidir al Cámara de Diputados.

Una intensa jornada se ha vivido en la Cámara Baja en medio de los intentos del oficialismo por consolidar el acuerdo administrativo que busca definir las alianzas para competir por llegar a la testera de la corporación.

La diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, aseguró que se dan por “notificados” de que el comité de Demócratas ya ha tomado la determinación de pactar con la oposición y presentar a Joanna Pérez como la candidata a la presidencia de la Cámara.

Esto último, pese al documento revelado por Radio Bío Bío del 24 de julio de 2023, donde Demócratas firmó un acuerdo para apoyar al Partido Comunista.

Duras críticas a Demócratas por indefinición en la Cámara

Al respecto, todo el Comité del Partido Comunista, además de la Federación Regionalista Verde Social y de Acción Humanista, salieron a compartir públicamente el documento, asegurando que darán su brazo a torcer.

En ese sentido, enfatizaron que van a ir sí o sí por la Presidencia de la Cámara y que no habrá gestos de generosidad, como por ejemplo pasarle la presidencia a otro partido, buscar un candidato de consenso o postergar la opción del Partido Comunista.

Para la diputada Cariola, como partido dan por hecho de que Demócratas no seguirá en el acuerdo administrativo oficialista y de hecho apuntó a una reconfiguración de táctica para llegar a la mesa de la corporación.

No obstante, el diputado y portavoz de Demócratas, Miguel Ángel Calisto, afirmó que ellos no han decidido si van a quedarse con el oficialismo o van a irse a la oposición.

En paralelo, tras revelarse el documento, se han generado una serie de críticas en contra de la tienda liderada por Ximena Rincón, tachándolos de “transfuguismo político”.

Incluso, el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, acusó a sus excompañeros de colectividad de “subirse a un barco pirata”.

PDG da portazo a negociaciones por la presidencia de la Cámara

En paralelo, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Rubén Oyarzo, dio un portazo a las negociaciones por la mesa de la Cámara, emplazando al ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.

“Si ven al ministro (Elizalde), porque yo no lo he visto, avísenle que Rubén Oyarzo cierra las conversaciones con el oficialismo y el Gobierno. Rubén Oyarzo no dialoga más. Entregamos todas las señales, ellos insisten con el tema, yo doy por cerrada las conversaciones”, agregó.

En tanto, el diputado oficialista Félix González, que integra el comité del Frente Amplio, lamentó que el Gobierno y el Partido Comunista haya sido tozudos y que no entiendan que necesitan los votos del PDG.

Cabe destacar que el Partido de la Gente realizó una consulta interna a través de su método de “Democracia Digital”, donde -de un universo de 1.100 consultados- un 52% consideró que Gaspar Rivas era el indicado para postular a la presidencia de la Cámara.

Por último, consignar que fuentes de Radio Bío Bío confirmaron que el PDG tiene un ofrecimiento de la oposición para que puedan integrar dos vicepresidencias en los turnos de mesas directivas que vienen.

Así, eventualmente, el PDG podría llegar a la vicepresidencia de la corporación de mano de la candidatura presidencial de Joanna Pérez a la Cámara de Diputadas y Diputados.

Con este escenario, el Partido Comunista y el oficialismo ven más complicado y más lejos la posibilidad de retener a la testera de la corporación.