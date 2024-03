La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la futura formalización del director general de la PDI, Sergio Muñoz, quien estaría involucrado directamente en el caso audio.

En esta línea, la secretaria de Estado señaló que “esta mañana, efectivamente, el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, fue notificado de que en los próximos días se le formalizaría en el marco de la investigación del caso Hermosilla. Esta diligencia se da a propósito de la causa que lleva la fiscal Lorena Parra, que ha declarado secreta la investigación”.

Por esto último, según Tohá, “muchos detalles sobre esto no podemos entregar”.

“Lo que sí tenemos que decir es que ciertamente, como Gobierno, nos preocupa, respetamos el trabajo de la Fiscalía, es un órgano autónomo. Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante, para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”.

Asimismo, la ministra recalcó que “si bien al Gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, en ninguna dirección (…), al Gobierno sí le corresponde de que esta situación no perjudique el trabajo policial y no perjudique la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”.

“El Gobierno va a recopilar antecedentes, estamos en eso, y no tenemos nada más que informar por el momento”, precisó Tohá, descartando así que Sergio Muñoz haya sido citado a La Moneda. “No es efectivo eso, mala información”, señaló la secretaria de Estado.

Diputados piden la renuncia del director general de la PDI

En este sentido, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, dijo que “la información que se ha hecho pública hoy día, y que hemos conocido de la formalización del director nacional de la PDI, es un hecho gravísimo. Esto exige la renuncia del director nacional de la PDI, ahora ya”.

En tanto, Henry Leal, diputado de la UDI, cree que “el general director, por el bien de la propia institución, por el bien del país, debe dar un paso al costado. Se hace insostenible su permanencia en el cargo”.

Por su parte, el diputado de RN, Andrés Celis, le dijo al presidente Gabriel Boric que “debe pedir la inmediata renuncia al director general de la PDI, ante este escándalo que enloda a una institución bien evaluada y posicionada (…)”.