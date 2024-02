"Todas las noches le mandaba a su casa una carpeta de 70 páginas con minutas para sus discursos, entrevistas y reuniones de trabajo del día siguiente. Y cada mañana, antes de las 08:00, me la devolvía toda subrayada, con anotaciones y encargos específicos", recordó Rivadeneira.

Un sentido recuerdo del fallecido exmandatario Sebastián Piñera hizo el abogado Ignacio Rivadeneira, quien fue director de Contenidos de la Presidencia en su primera administración, y jefe de Gabinete tras su retorno a La Moneda.

Hijo de Ricardo Rivadeneira, uno de los fundadores de RN, el también esposo de María Luisa Godoy publicó un post en sus redes sociales, donde recordó su paso como “hombre fuerte” del Palacio Presidencial.

“En estos días tristes solo queda agradecer a Dios por haberme permitido compartir y querer tan entrañablemente a un hombre excepcional”, señaló.

“Tuve la suerte de trabajar codo a codo con él durante más de 15 años. Recorrimos Chile decenas de veces, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, turnándonos al volante de su jeep blanco, alojando donde nos pillara la noche”, relató.

“Ahí conversamos de todos los temas: de la vida, de la muerte, de la naturaleza humana, de nuestras familias, de política, de negocios, de lo que fuera. En muchos lugares no había nadie esperándolo, pero eso no lo inmutaba: recurría a su simpatía y humor para congregar gente”, agrega Rivadeneira.

“Si había que cantar cantaba, si había que reír se reía, si había que estudiar estudiaba y si había que trabajar ¡por Dios que trabajaba!”, añadió.

“El 2010 me pidió que me quedara con él en La Moneda, con el encargo de estar 24 hrs. adelantado a su agenda. Todas las noches le mandaba a su casa una carpeta de 70 páginas con minutas para sus discursos, entrevistas y reuniones de trabajo del día siguiente. Y cada mañana, antes de las 08:00, me la devolvía toda subrayada, con anotaciones y encargos específicos”, rememoró.

“Jamás lo escuché quejarse, culpar al empedrado o referirse con rencor de alguien. Odiaba la mediocridad y frivolidad. Nos exigía muchísimo, pero siempre menos que a sí mismo”, apunta el abogado.

“Un hombre con defectos, como todos, pero con muchas más virtudes que las practicaba a fondo. Pero entre ellas no estaba su inteligencia desbordante, como se suele pensar”, indicó.

“Su mayor virtud fue su pasión y alegría de vivir, avasalladora, imparable y, sobre todo, contagiosa. Nos insistía que en esta vida había que dejar huella y no cicatrices. Y él dejó innumerables huellas en su familia, en la sociedad y en quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo en sus múltiples sueños”, apuntó.

“Para mí fue un amigo cariñoso, un jefe extraordinario y, junto a mi padre, la mejor escuela de vida que pude tener. Y por todo eso le voy a estar eternamente agradecido”, concluye Rivadeneira.