Tras los cinco homicidios registrados durante el sábado en la Región Metropolitana, durante la jornada de este domingo se comenzaron a conocer más antecedentes de lo ocurrido en uno de ellos. En particular, sobre el acontecimiento en la comuna de Estación Central, a sólo unas cuadras de Alameda con Las Rejas.

El ataque ocurrió específicamente en Satélites 174, el cual concluyó con un hombre de 55 años fallecido producto de un impacto balístico en su cabeza y otras dos personas heridas.

Un sobrino y la hermana de la víctima conversaron con Radio Bío Bío, quienes explicaron que el fallecido no estaba implicado en el conflicto y sólo se había acercado a intermediar en un conflicto vecinal.

De acuerdo a su testimonio, todo comenzó cuando una vecina del lugar sacó el auto de su domicilio conduciendo su vehículo en estado de ebriedad.

En su intento por estacionar afuera, habría chocado dos vehículos de unos vecinos del sector, que estaban en las cercanías, en una sede vecinal. Acto seguido, ella se habría dado a la fuga, y regresó a estacionarse frente a la casa de sus padres para intentar eludir la responsabilidad.

Sin embargo, fue perseguida por los vecinos que resultaron con sus autos dañados. La situación subió de tono y se transformó en una riña.

La situación siguió escalando, por lo que salieron de su casa la madre y el hermano de la conductora y se enfrascaron en una pelea. Eso sí, ellos no habrían estado armados.

En ese contexto fue cuando la víctima salió a la calle para verificar la situación, pues un sobrino de él había salido a comprar. De acuerdo al relato de su hermana, en ese momento encontró a su vecino en el suelo, intentó levantarlo y ayudarlo, pues uno de los sujetos tenía intenciones de matarlo. Ahí fue que recibió un balazo en la cabeza.

Según el sobrino, fue uno de los jóvenes que se encontraba en la sede social quien ejecutó al menos 10 disparos, uno de los cuales hirió de muerte a su tío.

“Mi tío siempre lo hacía, salía a ayudar, y en esa ayuda le llegó el disparo”, relató.

Ambos familiares realizaron un llamado pidiendo justicia, para que se persiga y condene a los responsables del homicidio.

“Quiero que se haga justicia de una vez por todas. Gente inocente estamos pagando por todo. Por qué tanto daño, por qué todo es con armas y cosas así. Por qué no llegar a un acuerdo o arreglar las cosas de otra forma. Por qué siempre es matar. Eso es lo que no cabe en la cabeza. Ya no se puede vivir así. Por favor paren”, pidió la hermana.

Ella contó que el fallecido tenía un taller automotriz en el garage de su casa y que era un vecino muy tranquilo y querido por la comunidad.