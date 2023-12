"Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me encargó por parte del Presidente de la República", concluyó el ministro Carlos Montes.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, valoró la detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras, en el marco del denominado Caso Convenios, descartando una eventual renuncia al cargo.

Recordemos que el escándalo estalló luego que se conocieran los cuestionados traspasos de recursos a la Fundación Democracia Viva, representada por Andrade, por parte de la Seremi de Vivienda, encabezada por Contreras.

Esto último ha generado duras críticas por parte de la oposición al ministro Montes, por la responsabilidad política que le cabría en el escándalo.

Consultado por una eventual renuncia al cargo, en medio de las presiones por una posible Acusación Constitucional en su contra, el secretario de Estado evitó profundizar al respecto.

“Yo no me voy a pronunciar sobre eso. He dicho que acá lo relevante en este caso es el paso que da el Ministerio Público y todo el resto de la especulación y análisis se verá en el curso del proceso”, dijo.

“Todas las personas que van a ser interrogadas por el Ministerio Público, tienen que decir lo que corresponda, tienen que responder ante la Justicia. Y espero que que eso permita saber mucho más cómo fueron las cosas y quiénes fueron los responsables”, sentenció.

“Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me encargó por parte del Presidente de la República”, concluyó el ministro Montes, descartando presentar su renuncia.

Flanqueado por parlamentarios del Partido Socialista, el secretario de Estado resaltó que “nosotros, a los pocos días de que se destapara todo esto, entregamos toda la información que disponíamos en ese momento sobre Antofagasta, sobre todo el sistema de trabajo de los Serviu y de los Seremis”.

“Este es un caso que ya lleva seis meses”, resaltó el ministro Montes, quien apuntó que su cartera está dedicada a “entregar viviendas”.

“Nos parece muy bien que a estas alturas el caso avance”, sostuvo, agregando que “en la medida de que el fiscal separa las carpetas e inicia investigaciones por cada una de las carpetas, eso permite ir mucho más al fondo y que una vez por todas quede clara las culpabilidades, las responsabilidades y que se sancione lo que corresponda”.

Pero además, indicó que están colaborando con el Ministerio Público, Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado.

“Nosotros creemos que éste es un paso importante, valioso, la justicia está operando y es lo que le corresponde”, insistió Montes.