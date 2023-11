Diputado Undurraga denuncia que en los Parapanamericanos "no hay estacionamiento para discapacitados"

A través de X, el diputado de Evópoli denunció el hecho, que además calificó como "insólito".

El diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, denunció que al intentar ver tenis de silla en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, no encontró estacionamientos para discapacitados.

“En cuatro puertas pregunté si había en alguna parte estacionamiento para auto de discapacitados y en las cuatro puertas me dijeron que no había”, explica Undurraga en conversación con Radio Bío Bío.

El diputado, quien cuenta con una discapacidad física, realizó la denuncia posterior a su llegada al Estadio Nacional a través de X (ex twitter).

“A mi me parece que en un evento inclusivo, que es un ejemplo inclusivo para el país y todo el continente, que no se le habilite todos los acceso para una persona con discapacidad, me parece insólito“, agregó el parlamentario.

Además, en X el diputado afirmó que debió conformarse con verlos desde su casa.

Insólito!!!!, intenté asistir a los Paraparaamericanos y SORPRESA , no hay estacionamiento para Discapacitados, me tuve que conformar con verlos por TV , Plop — Francisco Undurraga (@Panchoundurraga) November 24, 2023

Desde Comunicaciones Santiago 2023, señalaron a BioBioChile que no se referirán a la denuncia del diputado. Sin embargo, indicaron que no hay estacionamiento para público en los Juegos, ni Panamericanos ni Parapanamericanos.