Diputados republicanos criticaron dichos del presidente Gabriel Boric a propósito de crisis de seguridad y apoyaron las razones de las autoridades del Gobierno anterior para no asistir a la reunión citada en La Moneda.

Los diputados republicanos Stephan Schubert, Agustín Romero y Luis Fernando Sánchez, abordaron este martes las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre la crisis de seguridad que vive el país y la arremetida contra la oposición, endureciendo el tono respecto a las migraciones de ilegales.

“Para el Gobierno del Presidente Boric la delincuencia la semana pasada era responsabilidad de la prensa, ayer era del Gobierno anterior, hoy día es de la oposición. Esto es como echarle la culpa al termómetro por la fiebre”, sostuvo el diputado Schubert.

“Aquí los únicos que están gobernando es el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Los únicos que tienen la llave para establecer las urgencias para los proyectos de ley indispensables es el Gobierno”, agregó.

El legislador por la región de La Araucanía, recordó que ya hay “un proyecto de ley que sanciona con pena de cárcel aquellos que ingresen de manera ilegal a nuestro país. Ese proyecto no tiene urgencia por parte del Gobierno”.

“Tenemos otros proyectos de ley indispensables para la seguridad nacional que no tienen las urgencias del Gobierno, por lo tanto aquí el único responsable es quién está gobernando hace ya más de un año, casi dos años”, apuntó. Y agregó que “reunirse a conversar no sirve de nada si con posterioridad no se toman decisiones”.

El rechazo a la invitación

Respecto de la polémica desatada por el rechazo de las autoridades del gobierno anterior a acudir a La Moneda a una reunión por seguridad, Schubert sostuvo que “es un tanto complicado juntarse, habiendo sido invitado por las personas que los acusaron constitucionalmente. Que han hablado el día anterior, culpándolos a ellos de la situación actual, creo que no es fácil”.

“Es bueno conversar y es bueno escuchar ideas y me parece bien que como ellos por lo visto no saben qué hacer con materia de seguridad, se asesoren por expertos. Me imagino que tácitamente están reconociendo que aquellos que ellos vapulearon desde el Gobierno anterior hoy día son expertos que les pueden servir”, agregó Schubert.

El jefe de la Bancada Republicana Agustín Romero, recordó que “para conversar se necesitan dos y la manifestación del diálogo se basa en la buena fe”.

“Si culpa de la situación política de seguridad hoy día por lo que pasó en el gobierno anterior en circunstancia que mientras tú acusaste constitucionalmente un ministro del Interior, votaste en contra todos los proyectos de seguridad, la verdad es que esas confianzas se han roto”, aseguró.

Toma de decisiones

“Lo importante hoy día es que el Gobierno tome decisiones. Ahora, si el Gobierno no está capacitado, no tiene la expertise suficiente para tomar decisiones, bueno tendrá que recurrir a la oposición. En ese caso obviamente que vamos a estar disponibles para proteger la vida de los chilenos y este gobierno es incapaz de hacerlo”, añadió el parlamentario.

Por su parte, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez, sostuvo que “yo escuchaba hoy en la mañana un poco las razones por las que estas ex autoridades no querían concurrir a esta reunión y yo creo que es muy revelador cuando decían que era una falta de agenda clara y ese es el problema que hemos visto constantemente por parte de este Gobierno”.

“Les gusta la ‘reunionitis’. Les gusta el discurso, la poesía, pero cuando hay que bajar las acciones concretas son incapaces o si bien batallando, peleando constantemente con sus traumas y con sus miedos yo creo que es imposible tener un Gobierno bajo esas condiciones”, agregó.

“Que esté constantemente peleando contra su propio fantasma. Cuál sea el tono del discurso del Gobierno me importa poco. Lo que me importa es cómo ese Gobierno ese discurso se traduzca en hechos concretos. Y la verdad es que hemos visto una vez tras otra, cómo este Gobierno se queda en los discursos y no baja nunca esos discursos a hechos concretos”, finalizó el legislador republicano por la Región de Valparaíso.