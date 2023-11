La polémica que envuelve la final femenina de la posta 4 x 400 sigue sumando capítulos y protagonistas, y esta vez fue la atleta master Evelyn Ortiz, conocida como la “Gacela”, quien aportó su visión de los hechos, apuntando como principal responsable a la exatleta Ximena Restrepo, madre de Martina Weil.

Cabe recordar que un par de horas antes de la prueba, hubo presiones sobre las atletas para sacar a Berdine Castillo y Poulette Cardoch, en favor de María Fernanda Mackenna y Violeta Arnaiz.

Los descargos de Evelyn Ortiz se dieron vía X (ex Twitter), red social en la que comenzó asegurando que la discusión previa a la final en los Panamericanos Santiago 2023 “logró sacar de la concentración a Berdine” y que “eso no se hace por ningún motivo”.

Agregó que “Berdine logró plata y récord de Chile U23 (sub 23 años) en los Panamericanos Junior, además dijo que la atleta de origen haitiano “tiene una marca histórica en la prueba y era carta fija en los 800, la sacaron de foco y no logró correr bien”.

Para la “Gacela” la forma en que se conformó la nómina “no es lo normal, y mucho menos modificar el relevo 2 horas antes de correr”.

Según Evelyn Ortiz, destacada atleta y especialista en 800 metros, la noticia de que no correría “dejó muy mal a Poli (Poulette Cardoch) porque la sacaron de un lugar que merecía por marca técnica, eso estaba en el criterio de selección, lo que provocó molestia en los entrenadores de Poli y Berdine” ya que “se pasó a llevar el trabajo de las atletas y las reglas del atletismo”.

Según detalla la deportista, “lo más polémico”, fue la intervención de la exatleta y medallista olímpica Ximena Restrepo, madre de Martina Weil, quien “intercede en esta decisión, pidiendo que Bernandine no corra”, lo que fue presenciado por la corredora justo antes de correr su final en 800 metros, y que eso “obviamente la destruyó”.

Pero eso no fue todo, ya que Evelyn Ortyz comentó que luego de se dieran las presiones, los involucrados dieron marcha atrás y “quisieron arreglar el cagazo (sic)” e intentaron reintegran a Poulette y Berdine “como debía ser”. No obstante, “Poli estaba tan afectada que decide no correr por el bien de un buen relevo para el país”.

Evelyn Ortiz también se refirió al técnico de la posta, Marcelo Gajardo, sobre quien dijo que fue su entrenador, “lo conozco, y conozco a todas las involucradas”.

“Mi percepción es que quería (Gajardo) armar el relevo UC, club donde trabaja. Se movió con motivaciones propias, no lo culpo, pero quizás estaba muy presionado para poner a las otras 2 atletas, quinta y sexta en tiempos, Feña (Mackenna) y Viole (Araiz)”, aseguró la “Gacela”.

De igual forma, confirmó que han habido insultos y comentarios racistas contra Berdine Castillo. “Berdine es una mujer ejemplar, que nos ha dado muchas alegrías representando a Chile, de una humildad tremenda y con la “carga” de oír comentarios desatinados y racistas sólo por su color de piel”, dijo la atleta máster.

La reconocida atleta de medio fondo terminó su hilo en X con un mensaje a su colega de origen centroamericano y que ahora representa los colores de Chile.

“Gracias a Berdine por la valentía de contar lo que muchos sabíamos que podía estar pasando detrás de la decisión técnica. Para que nunca más el pituto, el apellido y la clase social se ponga por sobre el trabajo honesto de un deportista. Y anoten esto: Berdine Castillo brillará en Paris 2024”, cerró Evelyn Ortiz.