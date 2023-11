Esta jornada sigue la discusión del veto presidencial al proyecto de ley de Usurpaciones, el que ha sido criticado por la oposición ya que permitiría a quienes ocupan una propiedad de forma ilegal, evitar sanciones al alegar necesidad habitacional.

En particular, el veto está siendo revisado por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde se detalló que la observación presidencial que apunta a la gradualidad de las penas dependiendo de ciertas circunstancias.

Se establece que “cuando el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.

De igual manera, “para imponer la pena mayor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes circunstancias: 1. Que el imputado haya sido condenado por delito de usurpación anteriormente; 2. Que el imputado haya desplegado acciones tendientes a eludir la acción de la justicia; 3. Que el mismo inmueble haya sido previamente objeto de delito de usurpación y que el imputado haya tenido conocimiento de dicha circunstancia”.

“Para imponer la pena menor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes circunstancias: 1. El hecho de haber actuado el imputado por necesidad habitacional. 2. Que se haya restituido el inmueble voluntariamente”.

Este último punto es el que ha generado mayor controversia, y así lo hizo ver el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper en conversación con Radio Pauta.

“Una persona, en la medida en que no cause daño en las cosas y no rompa puertas ni nada, puede tomar control de un predio y después decir mire, yo tenía necesidad habitacional, así que a explíqueme la menor de las penas. Y ese juez, aplicando la ley que el Gobierno ha propuesto, se va a ver constreñido a tener que aplicar una pena multa”, dijo el parlamentario.

Al respecto, y durante la última sesión de la Comisión de Seguridad de Diputados, la ministra del Interior defendió el cambio que intenta aplicar el Ejecutivo a la normativa.

“Como este es un delito admite expresiones muy diversas, desde el caso de una persona que hace un negocio lucrativo haciendo lotes brujos y engaña a la gente, hasta las familias que están en una condición como por ejemplo las familias que fallecieron ayer. Familias que están en una condición critica, que no tienen dónde vivir y se instalan en un lugar buscando una solución en el intertanto. La opinión del Ejecutivo es que este espectro tan amplio y el proyecto resolvía con dos grados de penas y era muy complejo”, dijo Carolina Tohá.

De igual manera, explicó que “cuando hay un campamento y una necesidad habitacional, pero hay violencia en las personas o en las cosas, sí se seguiría aplicando la pena de cárcel, sin embargo, si hay necesidad habitacional y no hay violencia , corresponde aplicar una pena de multa, por el contexto que esto tiene”.

Se espera que durante la mañana de este miércoles, la Comisión siga discutiendo las observaciones al texto, las que sería rechazadas por la mayoría opositora en la instancia. Luego, durante horas de la tarde, será el hemiciclo de la Cámara donde se vote el veto por completo.