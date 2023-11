En un análisis efectuado por el equipo económico y legislativo de la Bancada de Diputados de Renovación Nacional al protocolo del “Acuerdo de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023”, suscrito entre el Ejecutivo y los parlamentarios, se ha determinado que solamente se han cumplido el 65% de los compromisos establecidos.

A juicio de los legisladores de RN, el protocolo de compromisos, que fue acordado en la comisión mixta el año pasado, abarcaba 51 iniciativas, de las cuales seis debían ser cumplidas obligatoriamente durante el proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto en el Congreso (Cámara, Senado y comisión mixta), por lo tanto, estas no han sido incluidas en la evaluación.

De las 45 iniciativas restantes, un total de 16 no han sido llevadas a cabo (35%).

Ley de Presupuesto

En este sentido, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “el Gobierno, comenzando el mes de noviembre, ha cumplido el 65% de los compromisos establecidos para este año en la ley de presupuesto. Esperamos que cuando se empiece a votar, en un par de semanas, tengamos ya los compromisos totalmente cumplidos (…), sino va a ser muy complejo seguir discutiendo y comprometiendo recursos y proyectos de ley o alguna solución a grupos determinados si no se hace efectivo lo previamente establecido”.

Asimismo, Sauerbaum precisó que “van a quedar temas pendientes, como por

ejemplo los temas de salud que han sido fuertemente cuestionados, que no se han aprobado en las comisiones mixtas hasta ahora, los recursos de emergencia que se requieren para recuperar la infraestructura dañada por inundaciones, beneficios para trabajadores fiscales, fortalecimiento del Ministerio Público, programas contra el desempleo, y una serie de otras necesidades que están en cuestión y obviamente no van a poder ser aprobadas si es que no vemos nosotros que el Gobierno cumple su palabra”.

Es por esto que esperan “que antes de que podamos empezar a votar podamos tener implementado la gran mayoría, por lo menos el 90% de los compromisos ya adoptados para este año”.

“Incumplimiento de compromisos”

En relación al “incumplimiento de compromisos”, RN identificó tres temáticas o capítulos que muestran un escaso avance en cuanto a la respuesta por parte del Ejecutivo.

En primer lugar, destaca el Capítulo V sobre Economía, Agricultura y Energía, donde solo se ha concretado el 37,50% de los compromisos; en segundo lugar, el capítulo VI sobre Transportes, donde sólo se ha cumplido un 50%; y en tercer lugar, el Capítulo IV sobre Educación y Salud, con 63,6 de cumplimiento.

En cuanto a las propuestas aún sin avance en el Capítulo V sobre Economía, Agricultura y Energía, destacan: el Plan Nacional de Turismo; Revisar y flexibilizar requisitos programa apoyo a víctimas de violencia rural; y financiamiento del instituto de ciberseguridad, entre otros.

Respecto a las propuestas aún sin avance en el Capítulo VI sobre Transportes, falta avanzar en el Proyecto de Ley para el fortalecimiento del Transporte Público Regional. A la fecha aún no se presenta indicación.

En relación a las propuestas que están detenidas en el Capítulo IV sobre

Educación y Salud, a pesar de la crisis por el aumento de las listas de espera para operaciones quirúrgicas, aún el Ejecutivo no cumple con la Indicación que detalla el Plan de Productividad Quirúrgica, tampoco se ha informado la glosa 6 del Programa de Contingencias Operacionales.

Además, según detalla la bancada de RN, presentan cero avances también la indicación sobre el uso de pabellones quirúrgicos (tampoco se ha informado la glosa 27 común a varios capítulos de la partida del Ministerio de Salud) y el Estudio de prestaciones de bajo y alto valor del plan de salud familiar.

Protocolo de acuerdo

Cabe recordar que en el protocolo de acuerdo de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2023, los senadores /as y diputadas/os de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y el Gobierno, representado por su ministro de Hacienda, y su directora de Presupuestos, suscribieron el protocolo que recoge los acuerdos surgidos en el marco de la discusión presupuestaria, en el ánimo de viabilizar la tramitación legislativa del Presupuesto 2023 en determinados trámites legislativos.

El objetivo y voluntad común expresada en este protocolo compromete acciones de gestión administrativa y legislativa con el propósito de la mejora continua de las políticas públicas para contribuir a una prestación de servicios oportuna, eficiente y eficaz de parte del Estado a la ciudadanía.

Entre los temas establecidos estaban: la inversión pública; seguridad ciudadana, emergencias y persecución del delito; políticas sociales; educación y salud; economía, agricultura y energía; transportes; y eficiencia, transparencia y mejor gasto público.