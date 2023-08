Jacqueline Van Rysselberghe volvió a la palestra esta semana. En medio del escándalo del caso fundaciones, que tiene al Gobierno Regional en el ojo del huracán, comenzó a rumorearse con su nombre para gobernadora del Bío Bío en las elecciones del próximo año. Incluso se habló de un nuevo enfrentamiento en dicha instancia con su rival histórico, el exsenador Alejandro Navarro.

Sin embargo, ella lo descarta de plano y se declara feliz de regreso en la medicina. “No tengo ningún interés en volver a la política”, asegura.

En conversación con BioBioChile, hace un rápido repaso de los escándalos de corrupción que se han tomado la agenda en las últimas semanas, valora el rol de Republicanos como oposición e incluso critica el que ha asumido la UDI, su partido de toda la vida. Por lo mismo, asume como natural que toda la derecha compita unida en las próximas elecciones. “No tiene ningún sentido que vayamos separados”, afirma.

JVR y el caso fundaciones: “Tan malo como el que se roba la plata, es el que la pone para que se la puedan robar”

—Usted estuvo muchos años en política ¿Cómo ha visto el escándalo de los convenios? A nivel nacional y, en particular, a nivel local, en la región del Bío Bío.

En la historia de la humanidad siempre han existido personas deshonestas. Siempre. Siempre ha pasado. Pero acá lo que llama la atención es que es una cosa generalizada en todo Chile al mismo tiempo. Entonces cuesta pensar que sean hechos aislados. Da más bien la impresión de que es una especie de mecanismo en donde se pusieron de acuerdo para poder sacar platas del Estado. Me da la impresión, más que para enriquecerse, para hacer política.

—¿La posición del ministro Giorgio Jackson hacía necesario que saliera del gobierno?

Lo que sucede es que yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio súper importante. Y Giorgio Jackson hoy día era imposible que pudiera hacer su función de ministro de manera adecuada producto de todo este escándalo. Y de forma que, evidentemente, más allá del tema de las fundaciones, se empieza a transformar en un estorbo porque no permite el fluido funcionamiento de la institucionalidad. Y, por otro lado, claramente, si uno ve cuáles han sido las personas que han estado metidas en los distintos escándalos, son mayoritariamente personas de Revolución Democrática, partido que fundó Giorgio Jackson. Entonces, con justa razón, uno dice: “Qué raro que no haya sabido nada”.

—En su opinión ¿Qué responsabilidad le cabe al gobernador Rodrigo Díaz?

Sí, a mí me llama la atención. Yo conozco a Rodrigo Díaz, tengo buena impresión de él, pero me llama mucho la atención que el Gobierno Regional le esté entregando esa cantidad gigantesca de recursos para poder hacer talleres, para enseñar cómo se pintan las bancas en las poblaciones. Es decir ¿Cómo están botando la plata de esa manera? A una institución que no tiene ni una expertise en eso. Es decir, talleres ciudadanos para mantención de mobiliario público, si eso no tiene ningún sentido. Entonces, tan malo como el que se roba la plata, es el que la pone para que se la puedan robar.

“Polizzi peca del mismo pecado que peca la gente del Frente Amplio”

—Diciéndolo en buen chileno, es un poco burda o un poco rasca la polémica ¿no?

Yo creo que que sí, que aquí no basta decir que no han habido rendiciones malas. La pregunta no es eso solamente. Está bien que se revisen las rendiciones. Pero también hay que revisar a quién se le entrega la plata. ¿Cómo se va a entregar plata para talleres que enseñan cómo mantener los mobiliarios urbanos? Eso es una tomadura de pelo. Entonces, eso no tiene ni un sentido (ríe). Ninguno, porque además un taller no cuesta eso.

—¿En sus tiempos de senadora conoció a Camila Polizzi?

No, no la conocí.

—Pero ella era una figura pública desde antes.

No, no, no, no la conocí. Ella, la verdad, es que cuando yo era alcaldesa, no participaba en ese tiempo, tenía una participación muy menor.

—¿Y qué opinión tenía de ella antes de que estallara el caso?

Me parece que ella peca del mismo pecado que peca la gente del Frente Amplio, desde esta superioridad moral, que después terminó por el suelo. Porque ella venía a limpiar la corrupción. Ella tenía unos videos muy provocadores, en donde decía que era casi la imagen del Espíritu Santo sobre la tierra en términos de pureza.

“No tengo ningún interés en volver a la política”

—En medio del escándalo, han empezado a surgir nombres para las elecciones a gobernador de 2024. Entre otros, el suyo ¿Le interesa volver a la escena política?

No, no, no tengo ningún interés en volver a la política. Estoy feliz en la Medicina. Volví a las consultas. Me está yendo bien, estoy contenta, estoy tranquila. No tengo ningún interés.

—A propósito ¿Cómo ha sido su retorno a las consultas? Ya lleva bastante tiempo en eso.

Sí.. me ha ido bien, gracias a Dios. Me ha ido bien.

—Como nombre a gobernador también suena el exsenador Navarro. Podría haber sido la reedición de una rivalidad histórica.

(Ríe). Sí, no, ya ahí no lo sé.

“A la UDI le ha faltado ser una oposición más clara. Eso nos pasó la cuenta”

—¿Cómo ha visto el auge de Republicanos? Tuvieron mucho éxito en la última elección, por ejemplo.

Sí, lo que pasa es que yo creo que ellos han tenido la capacidad de ser oposición a este gobierno que es bien nefasto. Entonces, eso ha sido lo que les ha dado rédito, porque la gente está como cabreada del desorden, está aburrida de este despilfarro, está aburrida de las consignas y quieren solución a los problemas y quienes han sido oposición a este gobierno es justamente el Partido Republicano.

—¿Cree que si este gobierno no fuera tan cuestionado a ellos no les habría ido tan bien?

Sí, eso es lo que creo.

—¿Tiene expectativas con este nuevo proceso constituyente? ¿Usted cree que va a terminar bien?

No lo sé. Yo creo que hasta el minuto ha ido bastante bien. Me da la impresión que hay una diferencia gigantesca en relación al proceso anterior en términos de la seriedad de los que están trabajando. Creo que va a depender de cómo termina finalmente el proyecto. Si prima el sentido común, si prima una cosa que nos permita a todos sentirnos cómodos del país, probablemente se apruebe. Si no, la verdad es que a lo mejor se rechaza.

—Y, personalmente, de lo que ha podido ver de las propuestas hasta ahora ¿va más por el Apruebo o por el Rechazo?

Está recién, no se ha empezado ni a votar. A mí me parece que el Partido Republicano ha hecho un buen trabajo. Creo que han sido mucho más dialogantes de lo que se esperaba, han sido personas que han estado dispuestas a plantear su punto de vista y escuchar al resto, pero también ellos hay que reconocer que sacaron 34%, la gente sabía por qué estaba votando, sabía que estaban votando por el Partido Republicano y qué es lo que significaba.

—En su fuero interno, como figura de la UDI ¿Le genera cierta inquietud que su partido de toda la vida esté perdiendo protagonismo frente a ellos?

Creo que la UDI ha sido bastante… Le ha faltado ser una oposición más clara. Y yo creo que eso, esa falta de claridad en la oposición, a cosas que son evidentes, fueron las que nos pasaron la cuenta.

—Entonces ¿Actualmente se siente más cercana a Republicanos o sigue con el corazón firme en la UDI?

No, no lo sé. No, no. Yo creo que gran parte de la gente republicana viene de la UDI, por lo tanto tenemos muchas ideas en común. Y yo encuentro que lo han hecho bien, esa es la verdad, creo que lo han hecho bien. Por ejemplo, cuando en temas valóricos, cuando trataban de arrinconarnos con el tema del aborto, no hicieron nada. Dijeron: “Nosotros no vamos a pasar la máquina, si queremos cambiarlo, vamos a cambiarlo en el Senado, en el Parlamento, si es que somos mayoría en el Parlamento”. Es una postura súper razonable, que creo que lo han hecho bien, creo que lo han hecho bien como oposición, creo que lo han hecho bien en el Consejo Constitucional y creo que finalmente la gente lo va a reconocer.

“Espero que la UDI haga pacto con Republicanos y toda la derecha”

—¿Cree que van a tener un buen futuro, por ejemplo, pensando en la próxima parlamentaria y presidencial?

Las cosas cambian súper rápido. Hace dos años atrás ni nos imaginábamos que íbamos a estar en este escenario. Pero sí, hoy día sin duda que el Partido Republicano es el partido que tiene mayor identificación en la población general.

—Usted se descarta como opción a gobernadora para 2024 ¿Quién cree, de su sector, que podría ser una buena carta en la zona?

No lo sé, ahí normalmente hay negociaciones. Yo espero que las elecciones vaya un gran… es decir, la UDI haga pacto con Republicanos y con toda la derecha. Creo que no tiene ningún sentido que vayamos separados. Y bueno, tendrán que ver los comités negociadores, quién es la mejor carta para que nos pueda ir bien y lograr salir de este pantano en que nos tiene este gobierno de izquierda.

—Otra situación que genera bastante ruido al interior de la UDI la del padre de Javier Macaya…

Sí, mira, la verdad que uno no es responsable de lo que hace el resto de las personas, ni siquiera las cercanas a uno. Evidentemente, Javier ha planteado que cree en la inocencia de su papá. Y a mí me parece lógico, si el papá le da una explicación, yo no conozco la explicación, pero me parece lógico que uno crea la versión de él. Ahora, también ha dicho que eso está en los tribunales y hay que verlo, pero ni de los papás ni de los hijos uno es responsable de las acciones que ellos cometen. Creo que me parece razonable que él crea la versión que dice su papá. Yo si tuviera mi papá un problema y me diera una explicación también tendería a creerle.