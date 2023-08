Las dudas por si existe, o no, una división en el Partido Socialista surgen a raíz de las controversias y emplazamientos que han existido desde el conglomerado respecto a cómo ha abordado el Ejecutivo la crisis política en el contexto del “Caso Convenios”.

Y en ocasiones las críticas van dirigidas con nombre y apellido, como cuando se conoció el robo de 23 computadores y una caja fuerte -encontrada durante esta semana- desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Tras conocer la noticia, el senador Fidel Espinoza (PS) tuiteó “son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor”. Además de exigir la renuncia del ministro Giorgio Jackson, lo acusó de ser “el líder de la banda (…) te lo digo sin miedos a tus amenazas a que me calle”.

Además de pedir un cambio de gabinete porque “el Gobierno está en problemas”, quien también se sumó a los cuestionamientos fue el senador socialista Juan Luis Castro, quien calificó de “escándalo de marca mayor” la problemática con los convenios.

En esa línea, la autoridad representante de la región de O’Higgins dijo: “A mí me da una vergüenza enorme estar apoyando al Gobierno”, pero destacó que cree en el presidente Gabriel Boric.

Para el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, las críticas “duras” se relacionan a una cierta “falta de experiencia” de quienes iniciaron el Gobierno.

“Ha permitido que el Partido Socialista tenga un rol mucho más determinante. Da la sensación de que aquí en definitiva lo que quieren ellos es no salpicarse con los escándalos, y eso en política tiene sentido”, dijo.

“Este es un Gobierno de mierda, pero es mi Gobierno”

Quien también puso un punto de discusión fue el expresidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, con su polémico y cuestionado parafraseo a una expresión de un obrero en la época de la Unidad Popular (UP).

Desde el Senado, Juan Luis Castro (PS) dijo sentirse identificado con la frase y agregó que “en este caso, a diferencia del pasado, no sólo son errores y fracasos sino que también actos de corrupción”.

Posteriormente, en conversación con BioBioChile, el parlamentario fue enfático en asegurar que, pese a lo anterior, “finalmente se apoya al Gobierno (…) lo vamos a seguir apoyando”.

En tanto, su par Fidel Espinoza descartó de lleno identificarse con la frase y de hecho apuntó contra Andrade y lo acusó de “tener un afán por figurar en un momento donde está fuera del primer escenario de la política nacional”.

Aún así, reiteró su crítica al ver “un Gobierno que está desequilibrado desde el punto de vista de que tiene figuras que no han dado el ancho” y que el Presidente Boric “ha privilegiado el amiguismo”.

La brecha que se abrió en el Partido Socialista

Si bien desde la vereda socialista de la Cámara reconocen que en el Gobierno han existido “errores propios y no forzados” además de “un proceso de aprendizaje de la nueva administración”, las críticas no han sido tan duras.

La diputada Daniella Cicardini aseguró que “lo que esperaría de cualquier militante socialista es seriedad y responsabilidad” y que “no nos nos unamos al circo y al coro de calumnias y denuncias sin fundamento”.

De hecho, además de evaluar como “una muy buena reunión” la reciente junta oficialista en Cerro Castillo, Cicardini pidió disculpas al Presidente Boric “por declaraciones de algunos parlamentarios socialistas que no representan el espíritu de lealtad del PS”.

En la misma línea, el diputado Marcos Ilabaca comentó que, pese a las diferencias, “las formas también son importantes” y destacó no compartir “la forma que han desarrollado algunos actores del Partido Socialista respecto al actuar de nuestro Gobierno”.

Por su parte, el diputado y jefe de Bancada del PS, Daniel Manouchehri, calificó los cuestionamientos como “la pelea tóxica” y destacó que las declaraciones de Espinoza y Castro “no representan el espíritu del resto de los senadores ni la institucionalidad del partido”.

Además, en declaraciones previas a la edición de esta nota, llamó a “no actuar como tontos útiles de la ultraderecha”.

Para Arellano, “puede existir algo de brecha (generacional) y eso no solamente se ve en el Partido Socialista (…) hoy el sector donde el Presidente Boric tiene más adherentes es, sin dudas, entre los jóvenes”.

“Gran parte de ese nicho de votantes leales que aprueba la gestión del Presidente está justamente concentrado en una parte de la población bastante homogénea, jóvenes (…) los errores no tienen, quizás, la implicancia o el costo que tiene en poblaciones con otra edad”.

La respuesta de los senadores a sus pares socialistas

Respecto a la “diferencia” que existe con sus pares socialistas de la Cámara, el senador Espinoza confirmó que hay “divergencias profundas. Nosotros en el Senado hemos tenido una posición mucho más correcta con el país que los propios colegas diputados”.

Agregando que “están supeditados a que vayan dos o tres ministros a almorzar con ellos y les digan que tienen que sacar una declaración apoyando al Gobierno (…) han sido displicentes y autocomplacientes en vez de tener una posición como la que nosotros hemos adoptado”.

Sobre lo dicho por Manouchehri, la autoridad por la región de Los Lagos respondió que lo que hace el jefe de la Bancada PS es “alabar lo que hace el Gobierno y tampoco se trata de eso porque eso es mentirle al país”.

En el mismo tono, el senador Castro afirmó que “la vida tiene muchas vueltas” y “si hay un grupo de diputados que quiere hacer conductas para caer bien en algún lugar están en su derecho de hacerlo”.

En tanto, “voces tan pueriles como Manouchehri, que está recién partiendo en el Congreso, yo no las voy a tomar en consideración (…) no nos llegan a los senadores esas voces que sólo buscan tener un posicionamiento de ventaja comparativa”.

Caso Convenios: ¿Cambio de gabinete? La postura desde la Cámara

Consultados –Cicardini, Ilabaca y Manouchehri– por si faltan responsabilidades políticas que asumir, o un cambio de gabinete como piden sus pares desde el Senado, los tres coincidieron en que es una decisión que le corresponde únicamente al Presidente de la República.

“Podré estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una facultad privativa de él”, dijo Ilabaca. La diputada socialista, Daniella Cicardini agregó “es inaceptable que esa facultad sea sometida a presiones de distintos sectores, o a verdaderos chantajes, como el de la UDI”. Finalmente, Manouchehri concluyó: “Yo creo que aquí las responsabilidades políticas han sido asumidas”.

Tras eso, los tres descartaron que exista una división al interior del Partido Socialista, algo que fue -como muy por el contrario a lo anterior- respaldado por el senador Juan Luis Castro.

“En el PS existen tendencias o sectores que tienen planteamientos, que han convivido siempre (…) este no es el Partido Comunista, no es el Frente Amplio, es un partido con historia que tiene liderazgo, voces de distinto tipo”, dijo.

Las críticas desde el Congreso a La Moneda, otra diferencia en el Partido Socialista

Y del PC, al Gobierno. Específicamente, la ministra vocera Camila Vallejo, quien dijo que al senador Fidel Espinoza es “difícil de considerar del propio sector”.

Frente a eso, Espinoza le envió un recado: “Yo le diría a Camila Vallejo (…) Camila, he votado más a favor del Gobierno que tus propios compañeros del Partido Comunista y del Frente Amplio”.

Ilabaca acá sí respaldó a su par socialista. “Yo puedo dar fe que el senador Espinoza es una persona de izquierda, como militante socialista y de toda una vida”.

Por el contrario, la diputada Cicardini dijo respetar la opinión de la secretaria de Estado: “Y la comprendo porque para cualquiera que no sepa su militancia sería fácil confundirse respecto al sector al que él pertenece, por el tono y contenido”.

El senador Castro también miró hacia La Moneda y se refirió a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Es la jefa de Gabinete y tiene una alta responsabilidad, en vez de tomar con más fuerzas el combate a la corrupción, más bien de pronto busca ridiculizar a quienes levantamos un planteamiento legítimo para hacer ver problemas que no están siendo abordados”, comentó.

Asimismo y tras los dichos de la diputada y jefa de Bancada del Frente Amplio, Camila Rojas, en T13, en los que sostuvo que “no estamos obligados a ser parte del oficialismo” por declaraciones de Castro, el parlamentario respondió.

“Está demás la opinión de esa diputada, que vaya a pronunciar lo que lo que pasa en un corral ajeno, mejor que se dedique a su minipartido llamado Comunes. Eso es lo que yo le sugiero a ella”, expresó.

Senadores: de acuerdo, pero no tan de acuerdo

Recientemente, El Mostrador informó que en un almuerzo de Comité, el ministro Álvaro Elizalde -también PS- le pidió al senador Castro “bajar las pasiones en sus críticas al Gobierno”.

“No, no es cierto (…) cuando son dos personas las que conversan, un ministro y un parlamentario, ¿quién va a ir al diario electrónico si yo no fui? Si yo no lo hice (…) ¿quién pudo haber sido?”, planteó el senador.

Según se informó, en la misma instancia Espinoza le habría respondido “tus presiones no las voy a aceptar, tú a mí no me vas a callar” al titular de la Segpres.

Por el contrario a lo anterior, eso sí fue confirmado a BioBioChile. Espinoza dijo: “Sí, es efectivo”, agregando que ha sido amigo y compañero de Álvaro Elizalde por más de 30 años de su vida política.

“Pero yo no puedo aceptar que una persona, que llega un cargo a ser ministro y que deja el Senado para ser ministro, pretenda ejercer sobre nosotros un veto hacia nuestras opiniones”, aseguró.