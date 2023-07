Unas agradables vacaciones familiares en Colombia terminaron de manera repugnante para Natalia Cuevas, quien denunció la presencia de una plaga de chinches en el vuelo que la traería de vuelta al país.

El pasado 2 de julio la pasajera abordó el vuelo LA579 de Latam Airlines proveniente de Bogotá, Colombia, junto a su esposo y sus dos pequeños de 5 y 2 años. La incomodidad se hizo presente desde el primer momento.

“Nos sentamos en el avión y mi marido me dice “algo me está picando”. Yo pensé que era una miga de pan o algo y no le di importancia… pero volvió a ocurrir cuatro veces”, comentó Natalia.

Cuevas, quién vivió por seis años en Estados Unidos y vivió en ese entonces una plaga de chinches en su casa, comenzó a sospechar respecto de la situación. “Me puse con la linterna a mirar y claro, eran dos chinches. Estaban vivos, los mataba y ahí comenzó nuestra pesadilla”, agregó.

En total, estima haber matado unos 15 insectos en el trayecto del viaje, que duró cuatro horas. “Nos quedaban cuatro horas de vuelo, lo que fue totalmente angustioso porque iba con mis niños, yo sabia que esta cuestión era una plaga terrible. Les dije a las azafatas, se los mostré -los chinches- y a pesar de que se disculparon muchísimo, no sabían siquiera qué hacer”.

Natalia, quién contactó a BioBioChile para exponer su denuncia, explica que un tripulante de cabina roseó insecticida en las áreas afectadas y que esa fue la solución momentánea, establecida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

No obstante, la pesadilla no terminó ahí. Al llegar a su casa, con el pasar de los días notó un brote de sarpullidos en todos los miembros que viajaron con ella.

“Los días posteriores fue peor porque me empezaron a brotar todas las picaduras. Tenía todo mi trasero picado, las piernas, el cuello, a mi marido la espalda. A mi guaguito, que iba en mis piernas, no fue tanto, pero a mi hija le picaron las manos”, terminó de explicar.

Por lo mismo, por seguridad debió fumigar su hogar, pues comenta que en su ropa y pertenencias del viaje venían los insectos, que se propagaron en su casa.

¿Qué son los chinches?

Los chinches son pequeños insectos que llegan a medir de 5 a 7 milímetros y pueden tener un aspecto rojizo, ovalado y peludo.

Según el laboratorio farmacéutico Cinfa, los chinches no traspasan enfermedades, pero sí pueden causar sarpullido, irritación o ronchas.

Latam y lo ocurrido

BioBioChile contactó a Latam para conocer mas información acerca de lo sucedido en aquel vuelo. A través de una delcaración, nos informaron brevemente que lamentan la situación y que ya están en contacto con la afectada.

Sin embargo, Natalia afirma haber recibido una oferta de compensación de 2.500 dólares, pero que no aceptó.

Por último, en su comunicado explican que los aviones son constantemente sanitizados, para así cumplir con los estándares exigidos por la autoridad sanitaria.

¿Qué hay de fiscalización y fumigaciones en las aeronaves?

Al respecto, la seremi de Salud de la Región Metropolitana expone que los chinches de cama no tramiten enfermedades de peligro, por lo mismo no son considerados vectores de interés sanitario.

En este caso, sostienen que quedan fuera de la definición de “vector”, que es la materia en que la autoridad sanitaria puede fiscalizar.

Por su parte, el SAG expresa que ellos establecen un tratamiento de desinfección de los aviones y que la empresa debe entregar la información del tratamiento respectivo de sus aeronaves.

Asimismo, detallan que de haber sanciones, son en el caso de incumplir el tratamiento de desinfección periódica. Si la aeronave aplica el debido tratamiento, no aplica.

Por último, desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DCAG) informaron que la fumigación de insectos al interior de una aeronave es un procedimiento que cada línea aérea debe cumplir y que está establecido en su manual de operaciones.