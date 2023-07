"Hoy día tienen que responder ante tribunales y de no hacerlo arriesgan no solo responsabilidad civil, sino que también responsabilidad penal", sentenció el ministro Luis Cordero.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, criticó duramente el caso de Democracia Viva, calificándolo como el “símbolo de las irregularidades”, advirtiendo que arriesgan “responsabilidad penal”.

Recordemos que la polémica Fundación se encuentra entrampada en una disputa con el Gobierno, luego que se le exigiera la devolución de parte de los montos entregados por el Estado.

De hecho, ante la negativa de Democracia Viva a restituir el dinero, la justicia ordenó retener los fondos de su cuenta bancaria, a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Al respecto, el ministro Cordero defendió la medida del CDE contra Democracia Viva, asegurando que “el no haber accedido a hacer una devolución administrativa de modo voluntario obligó al Estado a ejercer las acciones”.

“Hoy día tienen que responder ante tribunales y de no hacerlo arriesgan no solo responsabilidad civil, sino que también responsabilidad penal. O sea, con los fondos públicos no se juega”, advirtió el titular de Justicia en entrevista con Infinita.

“Yo quiero ser bien claro, el caso de Democracia Viva en particular es un caso de irregularidad completa”, añadió.

“Es el símbolo de las irregularidades, en eso no hay que perderse un segundo. Es irregular en la forma en que se asigna, la forma en que se gestiona el contrato”, fustigó.

“Es un caso que tiene conflicto de interés, al momento de suscribirse es un contrato que se transfiere en una cantidad de recursos a una fundación que tiene meses, no tiene historia. Tercero, es un contrato donde además de existir este conflicto, además de existir poco tiempo, no se presenta el plan de trabajo donde no hay mecanismos de control adecuados”, detalló.

“Si uno quisiera el prototipo del ejercicio incorrecto y por qué no decirlo, de un acto de corrupción, es ese”, insistió.

“Cuando están los fondos públicos comprometidos, el Estado tiene que hacer todo lo posible por recuperarlos y ejercer las acciones para quien los retiene indebidamente, los devuelva y eso implica acciones civiles que la está ejerciendo el Estado de Chile o acciones penales en el caso que ellos no reintegren”, sentenció.