El presidente Boric lanzó un nuevo mensaje a la UDI por bajarse de la mesa de negociación por pensiones. "No podemos quedarnos diciendo que no vamos a conversar sobre las pensiones porque me cae mal tal o cual persona", recordando que el argumento de los gremialistas es la presencia del ministro Giorgio Jackson en La Moneda.

El presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente a la reforma previsional y lanzó una indirecta a la UDI por bajarse de la mesa de negociación.

En medio de una actividad en La Moneda, producto del Día del Campesino, el jefe de Estado aseguró que son cientos de miles de trabajadores los que hoy no tienen una pensión digna.

“Frente a eso no podemos quedarnos impávidos, no podemos quedarnos diciendo que no vamos a conversar sobre las pensiones porque me cae mal tal o cual persona”, aseguró.

Cabe recordar que la UDI decidió restarse de la mesa con el Gobierno tras el robo a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. En ese contexto, condicionó su participación a la renuncia de Giorgio Jackson.

Y el asunto no quedó ahí, ya que los 23 diputados del partido enviaron una carta a Boric, acusando al ministro de “haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas”.

Si bien se especuló con que Jackson podría presentar una querella en contra de los parlamentarios, el propio presidente Boric afirmó que estaban preocupados de “cosas importantes”.

Boric: “Tenemos que sentarnos y dar una solución”

El Mandatario afirmó este viernes que “tenemos que sentarnos a la mesa y dar una solución, mejorar las pensiones a las personas mayores de nuestro país porque se lo merecen, porque es dignidad, porque es justicia”.

Estas declaraciones se dan a un día de que los gremialistas plantearan una opción alternativa a la reforma del Gobierno.

La ley corta que proponen se basa en un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil para el 90% de los pensionados de menores ingresos.

Además, pidieron que la cotización adicional del 6% vaya íntegramente a las cuentas individuales.