La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de resolución donde se le pide a los partidos del Frente Amplio, en especial a Revolución Democrática, pedir perdón por el Caso Convenios.

Se trata de una iniciativa presentada por diputados de la Bancada de la UDI, donde emplaza a la colectividad oficialista “que le pidan perdón a las miles de familias vulnerables del país que han sido vergonzosamente despojadas de millonarios recursos a manos de fundaciones ideológicamente falsas”.

De acuerdo al texto, estas organizaciones “fueron creadas con el único objetivo de defraudar al Estado para fines electorales o beneficio propio, y cuyo monto asciende, solo por ahora, a más de $8.800 millones de pesos”.

Finalmente, el proyecto de resolución fue aprobado por 69 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones, generando la molestia en los parlamentarios del Frente Amplio, como Camilas Rojas, de Comunes, quien calificó de la “peor calaña” a sus colegas del gremialismo.

Esto último, tras recordar casos judiciales donde estuvieron involucrados militantes de la UDI, como el Caso SQM, en medio de los silbidos de desaprobación de sus camaradas, como Marcela Riquelme.

“Pese a todas estas noticias que he leído aquí y que por cierto hay más, no nos verán tomando una acción tan baja, tan mezquina, tan miserable como la que la bancada UDI está haciendo hoy”, criticó.

“Porque pese a que algunos de sus representantes están en prisión preventiva o están derechamente condenados, no vamos a hacer lo mismo que ustedes”, añadió la diputada Rojas.

“Y es que esta parafernalia absurda infantil es una de las bajezas más grandes que hemos presenciado en la relación política que hemos tenido en El Congreso”, cuestionó.

“Están juzgando a un ministro sin prueba alguna, saltándose la presunción de inocencia, que piden para los suyos. Son la peor calaña y están dañando el debate público y la democracia”, fustigó.

“Pero les aseguro que las acciones que están tomando, el restarse de las mesas de diálogo, no van a resolver su problema por la desesperación que tienen por la pérdida de votos. La gente no es tonta y nosotros no vamos a aceptar que la UDI nos dé cátedra de nada, no sean patudos”, cerró.

Revisa el momento a continuación: