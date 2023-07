Una de las prácticas que se busca eliminar con el proyecto es el reajuste de los arriendos con UF, con el fin de no generar trabas para el pago al día de la mensualidad.

El diputado Tomás Hirsch entregó más detalles respecto del proyecto de ley que busca flexibilizar los requisitos para arriendos no comerciales de casas y departamentos, entre ellos eliminar el cobro y reajuste en Unidades de Fomento (UF).

La iniciativa cuenta con el apoyo de las diputadas Maite Orsini (Revolución Democrática) y Marisela Santibáñez (Partido Comunista), y nace como respuesta al aumento y aparición de “insólitos” requisitos para entregar casas o departamentos en arriendo.

“A veces la falta que hay de oferta se dificulta enormemente por requisitos excesivos que se ponen y que no corresponden a lo que uno consideraría racional en un acuerdo entre dos partes”, comentó Hirsh, quien preside la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

Según detalló Hirsch en el programa Expreso Bío Bío, de Radio Bío Bío, el proyectyo no es “proarrendatario” o “antiarrendador” y aseguró que es normal que existan requisitos como verificar es el nivel de ingreso, es decir “si tiene la solvencia básicamente para poder arrendar”.

Pero, según el diputado, esto ha derivado en que hoy día “se pide saber si tiene o no tiene mascotas, si la mascota ladra o no, cuántos hijos tiene, si los hijos tiene muchos amigos… no te puedes llegar a imaginar la cantidad de requisitos que a veces pide alguna gente”.

Es por eso que la iniciativa plantea diferentes puntos. El primero es que se exijan niveles normales de solvencia, como el DICOM; lo segundo es que quien se haga cargo del arriendo debe recibir ingresos que solo dupliquen el costo de la mensualidad; el tercero es que se exija solo un mes de garantía; el cuarto punto es respecto de la reajustabilidad del arriendo, el que se realizará en peso y no en UF.

“Por supuesto que los contratos deben tener cláusulas de reajustabilidad, pero es muy distinto que el arriendo vaya subiendo día a día, cosa que no sucede con los sueldos. Y eso incluso puede dificultar la capacidad de pago y no le conviene tampoco al dueño de la propiedad”, aseguro el diputado del partido Acción Humanista.

Otro de las áreas espera intervenir la normativa es el trabajo de los corredores de propiedad, quienes cobran, hasta ahora, comisiones tanto a quien les contrata (puede ser arrendador o arrendatario), como a quienes no les contratan.

“Nosotros consideramos que tienen (los corredores de propiedades) todo el legítimo derecho a cobrar una comisión, pero debe cobrarla a quien contrató sus servicios”, comentó el parlamentario.

Cabe destacar que el proyecto apunta a las propiedades para arriendo familiar, es decir para personas naturales. “Pueden ser familias, estudiantes, jóvenes, amigos, etcétera, pero no para arriendo de tipo comercial, que tienen sus propias cláusulas y que obviamente se rigen de otra manera”, dijo Hirsch.

De igual manera, se plantea que los requisitos para arriendos se apliquen tanto para el aval, como para un arrendatario sin dicha figura comercial.