El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, se refirió al anuncio del ministro de Justicia, Luis Cordero, respecto a que la Fundación Democracia Viva tendrá 30 días para devolver los fondos entregados por el Ministerio de Vivienda.

“El gobierno no se puede contentar solo con la restitución de los recursos, sino que tiene que perseguir civil y penalmente a quienes trataron de defraudar al fisco”, manifestó el parlamentario.

Sauerbaum recalcó que “estas organizaciones se formaron para sacar recursos del Estado, para poder financiar campañas políticas y también para enriquecerse ilícitamente”.

En esta línea, el legislador señaló que “el Gobierno no puede pretender que solamente por la restitución de una parte de los recursos no se les siga persiguiendo a quienes trataron de instalar la corrupción dentro de su propio seno”.

“Ellos son parte fundamental del Gobierno, son parte de Revolución Democrática, partido fundador del Frente Amplio y, por lo tanto, es muy delicado que el Gobierno solamente quiera restituir los recursos y no quiera perseguirlos penalmente, porque obviamente eso generaría un conflicto interno. Pero más que eso, el Gobierno se tiene que preocupar de que la fe pública no se vuelva a fraccionar, que no se vuelva a contaminar su Gobierno con la corrupción y tiene que perseguirlo civil y penalmente hasta que respondan ante la justicia”, sentenció el parlamentario de oposición.

Cabe mencionar que los tres convenios entre el Minvu y Democracia Viva totalizan $426 millones.

Incluso, tras descubrir hallazgos vinculados a “la contabilidad registrada y los montos declarados”, el Servicio Electoral (Servel) inició un proceso sancionador en contra de la cuestionada Fundación Democracia Viva por los aportes recibidos durante la campaña del Apruebo en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022.