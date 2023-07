El excomandante en jefe de la Armada, Edmundo González, hizo una advertencia por posibles “complicaciones soberanas”, luego de que una empresa trasandina bautizara uno de sus vinos como Cabo de Hornos Argentina, asociando al reconocido territorio nacional patagónico con la nación vecina.

“Me imagino que alguien hará algo con esta frescura de este productor argentino, al etiquetar un vino argentino con el nombre de un cabo que ha sido siempre chileno. Las transgresiones territoriales comienzan siempre con pequeños detalles que nadie pesca”, aseguró vía Twitter la exautoridad uniformada.

La molestia de González se dio luego de conocer que la empresa vitivinícola que produce vinos en Argentina y en China, Bodegas San Humberto, nombró a una de sus líneas de fermentados como Cabo de Hornos Argentina. La empresa cuenta con botellas de merlot, syrah, cabernet souvignon y malbec con el nombre de la zona más austral del planeta, la que es oficialmente de soberanía chilena.

En conversación con El Mercurio de Valparaíso, el exjefe de la Armada aseguró que “sería interesante saber por qué ese producto argentino está usando como nombre un cabo chileno, el Cabo de Hornos, en un producto que dice ‘Cabo de Hornos Argentina’, y eso tiene una lectura que es bastante clara y que no admite mucha equivocación. Él puede poner Cabo de Hornos a lo que quiera, pero el problema es que dice Cabo de Hornos y abajo Argentina, entonces da la sensación engañosa de que el Cabo de Hornos es argentino“.

De igual manera, Edmundo González reconoce que el asunto es de tipo comercial, pero que no obstante “tiene ribetes de complicaciones soberanas. Lo que pasa es que cuando no no reclama por estas cosas a nivel país, ya sea comercialmente o diplomáticamente, las cosas se van dando por sentadas, y ahí es cuando vienen los problemas”. “Y no tienen que haber ninguna duda de que el Cabo de Hornos es chileno, como el Estrecho de Magallanes es chileno, y yo le aseguro que a la Cancillería argentina no le gustaría para nada que nosotros le pusiéramos a un vino Ushuaia y abajo le pusiéramos Chile”, dijo González.

Bío Bío Chile consultó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ProChile, quienes desistieron referirse a la polémica.

Por otra parte, cabe destacar que la empresa nacional Viña San Pedro, también produce un vino de nombre Cabo de Hornos.