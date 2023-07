Esta semana se dio a conocer el libro de memorias póstumas del expresidente y figura angular del regreso de la democracia en Chile, Patricio Aylwin, en el que se detalle, entre otros pasajes de la historia reciente nacional, el último encuentro del democratacristiano con el presidente Salvador Allende, pocos días antes del Golpe de Estado de 1973.

Se trata del texto “La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973”, que fue presentado en la Casa Central de la Universidad de Chile, hasta donde llegó el Presidente Gabriel Boric, y que contó con la intervención de la exmandataria Michelle Bachelet y el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Según detalle el medio El País, uno de los capítulos más llamativos es el recuerdo que hace Patricio Aylwin de la última conversación en persona con el líder de la Unidad Popular (UP), el que se dio el 17 de agosto de 1973, 24 días antes del Golpe.

Último encuentro de Allende y Aylwin

En dicha jornada, el primer mandatario tras el fin de la dictadora de Augusto Pinochet, respondió a una invitación del cardenal Raúl Silva Henríquez para reunirse con Salvador Allende, en la que el religioso haría de mediador de una conversación difícil. Se dio en días en que los vínculos entre la Democracia Cristian y el Gobierno de la UP estaban quebrados y la intención de Aylwin era intentar “un diálogo franco”, según detalla en el texto.

Patricio Aylwin detalla que llegó puntual a las 9.00 de la noche a la cita, la que a la larga sería el encuentro final con Allende. Una hora y media más tarde lo hizo el presidente de la época. “Venía distendido, lo que me pareció que no correspondía al momento”, relata el líder DC, quien planteó al mandatario sus aprensiones. “Usted, presidente, puede pasar a la historia con dos imágenes: una, la del hombre que ofreció construir en Chile el socialismo en democracia, y que al cabo de tres años, no ha construido el socialismo, ha destruido la democracia, ha arruinado la economía y ha puesto en riesgo la seguridad del país; la otra, la de un hombre cuyo Gobierno marque un hito, de tal manera que se diga: antes de Allende y después de Allende”.

A esto, Aylwin agregó: “¡Usted tiene que escoger presidente, tiene que elegir! El drama de un gobernante es que tiene que elegir. No se puede estar al mismo tiempo con Dios y con el diablo. Usted no puede estar al mismo tiempo con (Carlos) Altamirano (secretario general del Partido Socialista que promovía la implantación del socialismo real por la vía que fuese necesaria) y con la Marina”.

Pero la reacción de Allende no fue la esperada por Aylwin: “Parecía no calibrar su profundidad”. Luego de algunas disquisiciones, el líder de la UP, dijo: “Mientras yo sea presidente de Chile, no habrá dictadura del proletariado”. Y añadió: “Usted no me cree. Yo le creo a usted y usted no me cree a mí”.

El demócratacristiano respondió al exsenador: “Cómo le voy a creer, presidente, si ha dicho tantas veces una cosa y el Gobierno ha hecho la contraria”. Tras debatir sobre cuestiones que aquejaban la política nacional e intentar llegar a soluciones, la cita terminó. “Fue la última vez que lo vi: la madrugada del 18 de agosto”, dice Aylwin, que quedó desilusionado tras la reunión.