La ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo, repasó lo que han sido estos 13 meses como Gobierno, marcado por la crisis de seguridad que vive el país, pero también por el triunfo del Rechazo que desdibujó completamente sus prioridades.

De hecho, para la exdiputada, uno de los momentos más difíciles ha sido el primer cambio de gabinete que se registró luego del Plebiscito de Salida, según reconoció en entrevista con La Cuarta.

“Siempre me habían dicho que los cambios de gabinete son muy, muy difíciles, gente que tuvo experiencia en otros gobiernos, como “uff, son muy complejos” o “no sabes la cantidad de cosas que pasan antes y no se saben”. Pero vivirlo fue otra cosa a que te lo cuenten. Fue duro”, dijo.

“Obviamente, lo que sucedió con el Plebiscito también fue duro. Pero al final lo más duro, en la política, es lidiar con los egos. Cuando se logra dejar de lado los egos en política y poner en el centro el bien común, se avanza. Pero esos son momentos clave, puntuales. Creo que es lo que más afecta a nivel personal”, añadió.

Recordemos que Vallejo ha sido de las pocas ministras del comité político que se ha mantenido en su cargo, a diferencia de otros, como Giorgio Jackson, quien pasó a una segunda línea.

Vallejo: “Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial”

De hecho, Vallejo ha sido apuntada como una posible carta presidencial del Partido Comunista, algo que descarta tajantemente.

“Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial. Además, no me gusta para nada hablar de estas cosas teniendo el rol que estoy teniendo en el Gobierno. Por respeto al Gobierno y al Presidente hoy día”, sentenció.

Incluso, según confiesa, su idea era quedar en “segunda o tercera línea”, tras su segundo periodo como diputada, aunque sin dejar la política.

“Mi plan era no tener un plan. Mi plan, no muy elaborado, no era salirme de la política, porque creo que es muy necesaria, pero bajar varios cambios, salirme del Congreso, seguir militando, estudiar —y alcancé a terminar mi primer semestre de magíster—, estar más con mi hija, tomar algún otro proyecto, lo que pudiera surgir como trabajo”, aseguró en La Cuarta.

“Pero antes de concretar aquellos otros proyectos alternativos, surgió esta posibilidad de que el Presidente Gabriel fuera Presidente. Y lo acompañé en todo momento, desde la primera vuelta, luego en la segunda, y después me dijo que necesitaba que fuera ministra. Obviamente que no le podía decir que no”, relató.

“Esto es más precario y preocupante de lo que pensamos”

Aunque, una vez en La Moneda, admite que debieron enfrentar situaciones que no estaban en sus cálculos.

“Uno llega con un programa de gobierno sabiendo lo que viene a hacer. Pero cuando tú levantas la piedra, te encuentras con una serie de problemas que estaban tapados bajo la alfombra. Entonces uno dice: “Chuta, aquí hay que redoblar los esfuerzos””, apuntó.

“Cuando llegamos al gobierno, nos dimos cuenta de lo que habíamos heredado en seguridad, y fue cuando dijimos: Esto es más precario y preocupante de lo que pensamos, por lo tanto, ya no basta solo con los planes de intervención del barrio Meiggs, por ejemplo; o lo que tenía que ver con la persecución de las armas, que nos ha generado un 40% más de requisamiento y destrucción de armas ilegales. No basta con eso”, sostuvo.

En ese sentido, acusó que “heredamos fronteras totalmente abandonadas. La situación era desconcertante, sin recursos ni infraestructura. Hemos tenido que inyectar una cantidad importante de recursos en la frontera, no solamente el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir la inmigración irregular, que ha disminuido en un 56% desde que nos desplegamos”.

“Hemos tenido que hacernos cargo de los déficit y brechas que se han generado por mucho tiempo, de la precariedad en la que estaban los policías y otras instituciones en esta materia”, acusó Vallejo.

“Hemos sido y estamos siendo uno de los gobiernos que más se ha preocupado de fortalecer nuestra institución en seguridad, y que más respaldo le ha brindado a la policía para enfrentar los desafíos que se nos están presentando en el combate a la delincuencia”, aseveró.

Vallejo “Chile todavía está en condiciones de poder frenar la ola de violencia”

No obstante, enfatizó en que “Chile todavía está en condiciones de poder frenar la ola de violencia y delincuencia que ha estado presente. Es el momento para frenarla, o por lo menos contenerla y, ojalá disminuirla de aquí en adelante, para heredarle a un próximo gobierno una mejor situación”.

Respecto a las críticas que ha enfrentado el Gobierno en materia de seguridad, especialmente tras la muerte del cabo Daniel Palma, Vallejo acusó que “hay un intento soterrado de cuestionar las críticas legítimas que se levantaron a propósito de las violaciones a los Derechos Humanos y el desfalco de Carabineros”.

“Esta idea de cuestionar la necesaria y legítima crítica en ciertos contextos que se dieron hacia la policía viene a desconocer una parte importante de la historia, y a tratar de anular al gobierno como actor político en el debate sobre la agenda seguridad”, sentenció.

“Si la crisis que tenemos de seguridad la vemos en profundidad, podemos darnos cuenta que se debe a que el Estado no se modernizó ni fortaleció al mismo ritmo que lo hacía la delincuencia. Quedó atrás y eso fue producto de que no se entendió por mucho tiempo el tema de la seguridad como una política de Estado, y se usó simplemente para campañas políticas y electorales, para golpear el que estaba al frente o buscar medidas populistas de corto alcance, que no resolvían el problema de fondo”, concluyó.