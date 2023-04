Con un llamado a la unidad, el presidente Boric defendió la Política Nacional del Litio y convocó a un proceso de diálogo para recoger distintas visiones de la ciudadanía. "Acá todos son importantes en la medida en que tengamos como voluntad conjunta la de avanzar y no estancarnos", señaló el jefe de Estado desde la región de Antofagasta.

El presidente Gabriel Boric presentó este viernes la Política Nacional del Litio en Antofagasta, tras realizar una cadena nacional durante la noche del jueves.

En ese sentido, hizo un llamado a la unidad -tras algunas críticas recibidas por parte del mundo empresarial- y aseguró que se realizará un proceso participativo para recoger diferentes visiones al respecto.

“Ayer estuve participando en Enade, en donde las empresas, a través de los discursos de la presidenta de ICARE y del presidente de la CPC, pidieron unidad al mundo político para hacer que Chile avance”, señaló.

El jefe de Estado afirmó que recogen este llamado y que “desde el Gobierno también hemos pedido unidad para poder sacar adelante proyectos que son importantes y que el mismo mundo empresarial también considera que son relevantes”.

Asimismo, apeló a que Chile requiere una “distribución más justa de la riqueza para poder tener mejor cohesión social. (…) No me cabe ninguna duda que las grandes tareas del país, en particular un nuevo modelo de desarrollo, requiere que trabajemos juntos”.

Tras ello, Boric aseveró que se debe avanzar en unidad y “dejando de lado diferencias políticas”, ya que los conflictos que se sostienen en el Congreso “se van a quedar pequeños a la luz de la historia”.

Finalmente, recalcó que la Política Nacional del Litio necesita una conversación entre trabajadores, empleadores, sindicatos, gremios locales, empresas, comunidad científica, pueblos originarios y comunidades.

“Por eso les cuento que, como pilar de esta estrategia, estamos convocando un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio y de los salares. Acá todos son importantes en la medida en que tengamos como voluntad conjunta la de avanzar y no estancarnos”, cerró el Mandatario.