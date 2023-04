Un tenso momento protagonizó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con la periodista Carla Zunino, durante una entrevista en el canal 24 Horas de Televisión Nacional de Chile.

Lo anterior, a propósito de la balacera registrada ayer miércoles que dejó un delincuente fallecido y tres carabineros baleados en la Villa Los Quillayes, en el mismo sector donde se realizó la última demolición de una narco-casa.

Esto último, motivó las críticas del jefe comunal al Gobierno, por no apoyar su polémica política de seguridad.

No obstante, su cruzada ha sido cuestionada incluso al interior del consejo municipal. De hecho, la concejala Marcela Abedrapo recurrió a Contraloría para que se pronuncie si Carter, incurrió en abandono de sus deberes como autoridad.

Lo anterior, ante la intensa campaña mediática del alcalde capitalino, justo en momentos que distintas encuestas lo posicionan como un posible candidato presidencial de su sector.

Consultado respecto a la denuncia por abandono de deberes durante un punto de prensa tras el baleo a los carabineros, Carter evitó responder directamente, acusando a la periodista que hizo la pregunta de “mal gusto”.

“¿A usted le parece de buen gusto cuando hay tres carabineros mártires adentro heridos? Yo no voy a contestar una miseria como esa”, respondió molesto.

“Me parece de muy mal gusto cuando el gobierno manda a sus soldados a pelear políticamente cuando lo que deberíamos estar pendientes es como todos juntos combatimos el delito. Yo no voy a contestar esa pregunta”, añadió.

Carter a Zunino: “Dígale al editor que haga bien las preguntas”

No obstante, nuevamente el tema saltó a la palestra durante la entrevista con 24 Horas, donde los conductores le consultaron también por sus apariciones mediáticas, como su presencia en el funeral de la carabinera Rita Olivares, en la región de Valparaíso.

“¿Qué le contesta a vecinos que puedan sentir que a lo mejor el alcalde está yendo mucho a matinales, que sale mucho en los medios y dicen ‘nosotros lo necesitamos en La Florida’?”, le interrogó Zunino.

“Le sugiero Carla que ponga un vecino que lo diga y que no lo diga usted, porque me haría pensar que es la política editorial del Gobierno (…) yo jamás pensaría que una política editorial del gobierno del presidente Boric que controla este canal”, ironizó Carter.

“Esto tiene que ver con que usted figura en las encuestas como una de las figuras mejor evaluadas y muchos lo ven a usted en una campaña presidencial, no es una casualidad que se le ponga más atención a usted que a otros, entonces ahí también hay una pregunta legítima”, le replicó Zunino.

“Pero que los chilenos juzguen su pregunta y mi respuesta, y yo tengo derecho a contestarle como me parezca”, contestó el alcalde.

“¿Usted no está en campaña presidencial?”, le consultó la periodista.

“No, es usted la que está hablando del tema presidencial (…) es el canal del Gobierno el que me está haciendo esa pregunta, fin de la historia”, dijo el jefe comunal.

“Entonces usted niega que tenga aspiraciones presidenciales, porque la pregunta es legítima”, insistió la profesional.

“Carla, dígale al editor que haga bien las preguntas”, señaló Carter.

“Le agradecemos por esta entrevista, ojalá no subestime que somos seres pensantes, que podemos decidir qué preguntamos, no estamos prepauteados y que hay temas que son de interés público y que una periodista, se lo digo como periodista mujer, nadie me pautea y estoy haciendo mi trabajo”, cerró Zunino.

