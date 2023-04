La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reconoció que la realidad de Carabineros “es peor de lo que pensábamos”, a propósito de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país.

Así lo señaló la secretaria de Estado en entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, donde defendió la política de seguridad que impulsa La Moneda, marcada por los asesinatos de tres carabineros en el último mes.

Al respecto, Vallejo sostuvo que “nosotros teníamos sobre la mesa la información sobre el déficit de las policías o el avance de la violencia de los delitos, el alza de los homicidios, el narcotráfico”.

“Por ejemplo, en materia migratoria. Esto nos tocó asumir el Gobierno con una crisis en materia de migración, pero claro, en el despliegue del Gobierno hacia las fronteras de la zona norte, nos dimos cuenta que la situación era más precaria de lo que pensábamos”, admitió.

“Cuando uno asume el poder Ejecutivo va encontrando cosas que nadie te las contaba y eso implicó un reforzamiento mucho mayor de lo que teníamos presupuestado en nuestra agenda de seguridad”, agregó.

En ese sentido, apuntó a los 1.500 millones de dólares que destinó el Gobierno para fortalecer la agenda de seguridad.

“Carabineros estaba en una situación más precaria de la que nosotros pensábamos, que estaba en todo sentido y por eso ha habido un fuerte incremento del presupuesto, no solo para Carabineros, sino para las instituciones que tienen que estar al día en materia de persecución del delito”, apuntó.

No obstante, sostuvo que el programa presidente Gabriel Boric tenía una agenda de seguridad.

“Se ha tratado de instalar que el tema de seguridad es nuevo para el gobierno, de que hay una especie de reacción del gobierno frente a los hechos de violencia, eso está muy alejado de la realidad”, defendió.

“El Presidente de la República, ya siendo candidato, asumió un compromiso con la agenda de la seguridad, y a partir desde mayo del 2022 empezó a desplegar una serie de acciones”, dijo.

Frente a las críticas, especialmente de oposición, la ministra Vallejo aseveró que “el Presidente ha dicho algo muy claro, el crimen organizado se combate con un Estado organizado, y por eso es tan importante que aquí comprendamos que no hay una bala de plata para solucionar esto”.

“La agenda de seguridad es una agenda de derechos. Es importante que salgamos de esta disputa política-ideológica para poder enfrentarla”, sentenció.

“Si no tenemos barrios más seguros, si seguimos manteniendo esta lógica donde los padres y las madres no saben si sus hijos van a llegar a las casas sanos y salvos después del colegio, no vamos a poder construir una democracia sólida”, resaltó.