En medio del proceso constitucional, la Comisión Experta comenzó a debatir sobre Justicia Electoral y Servicio Electoral.

En ese sentido, se determinó que se mantienen las funciones del Servicio Electoral y de los Tribunales Regionales Electorales, pero hubo cambios respecto del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que actualmente se compone por cinco miembros: cuatro ministros de la Corte Suprema y un ex presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, o del Senado.

En ese sentido, se propone que el último integrante sea un ex consejero, un ex subdirector o un ex director del Servel que haya estado en el cargo en un periodo no inferior a cinco años.

Aún así, hay diferencias puesto que se apunta que el Tricel no debiese incorporar al mismo Servel, ya que que podría existir conflictos de interés o que -eventualmente- se podría deslegitimar los distintos fallos que realiza el mismo organismo.