"Las personas que están expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, no van a tener ningún perdonazo". Así, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a uno de los aspectos claves de la crisis migratoria, esto en el marco de la primera edición de "Gobierno Informa", espacio informativo con que el Ejecutivo buscará reportar sus medidas a la población.

La jornada de este jueves, La Moneda concretó el lanzamiento de “Gobierno Informa”, espacio informativo con que el Ejecutivo buscará mejorar la socialización de sus medidas y sus impactos.

En ese sentido, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a una serie de temas, entre ellos, la crisis migratoria, apuntando que “las personas que están expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, no van a tener ningún perdonazo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera”.

En esa línea, acotó que la lista a la que hizo referencia “no se acumuló en esta administración. Cuando el gobierno del presidente Boric asumió, ya había veinte mil personas con decreto de expulsión cursado sin que se hubiera ejecutado esta”.

En lo referido a Bolivia y la posible cooperación por el tema migratorio, la ministra del Interior expresó que “no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como si la tenemos con Perú”

“Por lo tanto, con Perú hemos avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera, por un paso no habilitado, sin cumplir los requisitos, se les devuelve”, explicó.

“Cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana, ciertamente son recibidas, pero si son personas de otra nacionalidad, Bolivia no las está recibiendo. ¿Cómo se resuelve eso? No es con una ley chilena, porque la ley chilena no obliga a Bolivia; se resuelve con acuerdos bilaterales”, aseveró al respecto.

En dicho espacio, la ministra Tohá estuvo secundada por los subsecretarios de Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara y Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo.

Balacera en Pedro Aguirre Cerda fue comentada en “Gobierno Informa”

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la balacera en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde sujetos dispararon al aire durante toda la tarde.

“¿Es posible legitimar la democracia con personas que escuchan disparos cerca del hogar? No creo que esa sea la democracia a la que aspiramos”, señaló Monsalve.

Asimismo, agregó que “también hay que reconocer, a propósito de las resoluciones de expulsión, que desde el año 2011 hay un crecimiento sostenido de los delitos violentos en Chile”.

“Al Gobierno le corresponde hacerse cargo de esa realidad, ese es el mandato, y resolverla”, apuntó el subsecretario del Interior.

Impacto de rechazo de reforma tributaria en agenda de seguridad

Consultada respecto al impacto que tendrá el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria en la agenda de seguridad, Carolina Tohá señaló que “nosotros incorporamos una serie de temas que tienen previsto financiamiento con los recursos que ya están disponibles y otras, que requieren financiamiento adicional, porque son gasto permanente”.

“Por ejemplo, en materia de dotaciones policiales, hay algunas cosas que vamos a hacer con los recursos que existen (…) Pero hay otras cosas, como subir la dotación policial o crear un sistema de atención de víctimas que les dé a las personas que son víctimas de delitos violentos una asistencia judicial, una representación equivalente a la que otorga la Defensoría Penal Pública, eso está previsto que lo hagamos con recursos extra”, ejemplificó la autoridad.

A su vez, indicó que existe una segunda parte de la reforma tributaria que está en la Cámara Alta, la cual definió como importante ya que “tiene que ver con lo que va a llegar a los gobiernos subnacionales a través del royalty (…) Todavía está en curso y esperamos que ahí el Senado se porte mejor que la Cámara (Baja) y se apruebe ese proyecto”.