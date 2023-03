"Creo que la mayoría de los chilenos no conocía lo que iba en la Constitución. No sé cuanta gente se leyó el mamotreto, conozco a muchos que no se la leyeron", aseguró la exmandataria. Sin embargo, reconoció que "la gente rechazó porque no se sintió interpretada".

La expresidenta Michelle Bachelet apuntó a un supuesto desconocimiento de la ciudadanía, el rechazo a la propuesta de Constitución que elaboró la Convención en donde se abordaba el tema de la mujer.

Así lo aseguró en entrevista con el matinal Buenos Días a Todos de TVN, donde abordó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo.

Al respecto, la primera mujer Presidenta de Chile y quien lideró también ONU Mujeres, se refirió a la importancia de ir abriendo espacios para mujeres en todos los roles, asegurando que “tener más mujeres en un lugar donde se toman decisiones permite mayor diversidad y permite mejores resultados”.

“Todavía tenemos esa deuda cultural, todavía muchas familias tratan diferente a un hombre que a una mujer”, añadió, recordando distintas situaciones que le tocó vivir como mandatario.

“Incluso siendo Presidenta en algunas reuniones yo decía ‘ok terminamos en esto’ y había un ministro que pedía la palabra porque él quería cerrar la reunión”, reveló, agregando que “uno se enfrenta con una cultura muy brutal”.

Bachelet y triunfo del Rechazo: “La gente no se sintió interpretada por la Constitución”

En ese sentido, consultada por el fracaso de la Constitución propuesta por la convención, donde se abordaban diferentes derechos para la mujer, Bachelet apuntó a un desconocimiento del texto.

“Creo que la mayoría de los chilenos no conocía lo que iba en la Constitución. No sé cuanta gente se leyó el mamotreto, conozco a muchos que no se la leyeron”, aseguró.

“La ciudadanía no tenía idea que las constituciones antiguas no mencionaban ni una sola vez a la mujer, ni tampoco les importaba probablemente, esto ha sido una toma de conciencia gradual”, apuntó.

“Creo que la gente rechazó porque no se sintió interpretada por la Constitución y probablemente también se sintieron amenazados con otras cosas, otras temáticas dentro de la Constitución, que se sintieron que les generaba susto e incertidumbre”, añadió.

“Lo que vi en la tele, yo escuché a la gente ¿por qué votó (rechazo)? Porque no iba a haber clínicas privadas, no iba a poder heredar la casa, y no era cierto”, acotó.

En esa línea, recordando declaraciones como las de la ex Primera Dama, Irina Karamanos, quien acusó una “campaña del terror”, Bachelet evitó polemizar apuntando a los cambios que se le podría haber hecho a la propuesta.

No obstante, aseveró que “había una información que no necesariamente se aplicaba a lo que efectivamente decía el texto”.

“Yo dije, usando una frase de Pablo Milanés, que ‘la Constitución no es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé’, en el sentido que yo sentía que había que haber reformas, hacer cambios, pero se hacían cargo de temas que nunca antes se habían tomado en cuenta, como el tema de la mujer”, sentenció.

“Ahora tenemos la nueva oportunidad y lo interesante que no cambió el criterio de lo paritario, en lo que va a ser la elección de los constituyentes”, resaltó Bachelet.

Bachelet y críticas durante el estallido social: “Me hubiera gustado hacer más, pero hicimos lo más que pudimos”

Por otro lado, la exmandataria fue consultada por lo sucedido en Chile con el estallido social, donde una de las consignas fue la crítica a los 30 años de Gobierno tras la dictadura, en donde ella lideró precisamente dos periodos presidenciales.

Al respecto, Bachelet se defendió de la crítica, recordando los avances y reformas que impulsó durante sus administraciones.

“Todos los gobiernos hacen lo más posible por avanzar en los temas que uno cree que son un desafío país”, acotó.

“Nosotros nos dimos cuenta de los problemas que había y los tratamos de enfrentar. Y resulta que después de que me sacaron la mugre, ahora resulta que en el proyecto de constitución que yo había presentado era estupendo y ojalá lo aprobáramos”, ironizó.

“Una serie de cosas que hicimos impactaron positivamente en la vida de muchas personas. ¿Me habría gustado hacer más? Me hubiera gustado hacer más, pero hicimos lo más que pudimos”, se justificó.

“Mi opinión es que la gente no está contenta, ni con el modelo económico que existe, ni con el modelo político que existía. La gente sentía que la democracia no le resolvía los problemas y de ahí surge esta necesidad de a lo mejor la constitución es un instrumento que fija ciertas normas de vida y de convivencia mas igualitaria, que no va a resolver todos los problemas, pero que fija eso”, concluyó.