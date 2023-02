El Gobierno ingresó ante el Tribunal Constitucional (TC) dos documentos para defender siete de los 13 indultos particulares entregados a fines de 2022 y que la UDI junto a Demócratas quieren impugnar, particularmente en el caso de Luis Castillo, con un amplio prontuario policial previo al estallido social, y el exfrentista Jorge Mateluna.

Por Luis Castillo el Presidente junto a su ministro de Justicia ingresaron un documento dedicado solo a él, de cinco capítulos, en los cuales “buscan responder a cada una de las alegaciones que realizan los requirentes”.

En este, ambos acusaron que la “falta de fundamentación” y la “desviación de poder” que invocan los parlamentarios opositores “constituyen cuestionamientos de legalidad y no de constitucionalidad”.

“El acto administrativo consideró el caso como uno calificado, según señala expresamente el considerando tercero y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º de la ley Nº 18.050, con objeto de reestablecer la paz social en el marco del pasado estallido social y la consecuente crisis política e institucional”, partieron explicando.

“Los hechos de violencia y violaciones de Derechos Humanos son el antecedente para que la autoridad considerara la necesidad de adoptar acciones extraordinarias para propender a la cohesión social y el reencuentro nacional, según se dispone explícitamente en los considerandos del acto administrativo en análisis”, escribieron más abajo.

“En particular, la decisión fue fundada en una serie de antecedentes de hecho, principalmente en que los delitos se cometieron en el contexto del estallido social, siendo realizados en el marco de manifestaciones públicas masivas con un alto nivel de conflictividad social que supuso una crisis política e institucional, haciendo necesarias acciones extraordinarias por parte de la autoridad; además que el solicitante cuenta con apoyo de sus padres, quienes le brindarían un espacio físico ante una eventual salida, según señala su informe social; el interés que manifestó por regularizar su situación educacional, habiéndose aprobado su incorporación al proceso de nivelación de estudios, que participaba del grupo que rendía evaluaciones y que había recibido material de estudio para la preparación de exámenes”, complementaron.

En el mismo documento el Mandatario y el ministro recordaron que la facultad de indultar es una atribución presidencial y que entregar este beneficio “en ningún caso implica impunidad para el condenado”.

“En ningún caso le quita la calidad de condenado”

“Aun cuando un indulto pueda extinguir la responsabilidad penal del beneficiario, en ningún caso le quita la calidad de condenado, de acuerdo al propio texto del Código Penal”, zanjaron.

“En el caso concreto se ponderaron una serie de antecedentes e informes (…) que llevaron a calificar el caso del señor Castillo como uno excepcional. En ese sentido el indulto fue otorgado atendiendo, además, un contexto especial pues había sido condenado por hechos cometidos en el marco del estallido social, una de las más graves crisis institucionales y políticas del país. El otorgamiento de este indulto responde a razones de paz social”, concluyeron.

“En efecto, tratándose del decreto impugnado, el otorgamiento del indulto obedeció a un especial contexto, en pro del interés general y en beneficio de la paz social, pues fue condenado por hechos ocurridos durante el estallido social, cuestión ya desarrollada latamente”, remarcaron en otra parte del texto.

Justo tras obtener su libertad, Luis Castillo grabó un video en el cual dijo que “donde exista miseria va a haber rebelión, donde exista desigualdad a va a haber insurrección. Porque los insurrectos no nos calmamos, los insurrectos no descansamos, los insurrectos damos la vida por la causa. A mantenerse de pie, firme”.

En ese mismo registro se autocatalogó como un preso político. Su prontuario, en tanto, acumula cinco condenas y 26 causas judiciales.

Por el delito del estallido, Castillo fue condenado a 4 años de cárcel en un juicio abreviado por atacar el Registro Civil en Copiapó. Aceptó los hechos que le imputaba Fiscalía y colaboró en la investigación entregando antecedentes de otros involucrados.

Indulto de Mateluna

Por otra parte, en el caso de Jorge Mateluna, indultado en una primera oportunidad bajo el gobierno de Ricardo Lagos, La Moneda aseguró que el beneficio entregado al exfrentista “no supone una intromisión en el ejercicio de la facultad jurisdiccional por parte del Poder Judicial, pues es una atribución que se otorgó existiendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, reconociendo la existencia de un delito y su calidad de condenado, tal como exige el ordenamiento jurídico”.

De acuerdo a El Mercurio, el texto donde el Gobierno defiende este caso específico indica que “el decreto supremo que otorga el indulto al señor Mateluna sí persigue un fin determinado, esto es, su reinserción social”.

Mateluna fue condenado en 2012 a 19 años de cárcel por un asalto ocurrido el 17 de junio de 2013 en una sucursal de Banco Santander en Pudahuel, donde no hubo heridos.

La sentencia fue por robo con intimidación y uso de arma bélica, un fusil M16 y una granada.

Mateluna acusó falso testimonio contra el capitán de Carabineros Juan Muñoz Gaete y que su pasado lo condenó.

A inicio de 2023, con la polémica desatada y desde Brasil, Boric justificó este indulto.

“Los indultos son una atribución exclusiva y excluyente del Presidente. Esto es algo que reflexioné durante mucho tiempo. Lo tratamos de hacer mediante el Senado, en su momento no se pudo, no estuvieron las voluntades para avanzar en esa dirección y, por lo tanto, es una decisión que yo he tomado con plena consciencia y con mucha tranquilidad”, comentó.

“Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión (…) de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, dijo.