El senador independiente Karim Bianchi se dedicó la tarde de este viernes a responder preguntas anónimas en su cuenta de Instagram, donde seguidores le realizaron consultas de diversa índole, incluso algunas de índole sexual.

Entre las preguntas que le realizaron a Bianchi, aparecen algunas como ¿me encantaría follar contigo?, “¿top 3 de minas ricas en el Congreso?”, “¿Le pagarías a una escort?”, “¿diputada con mejor poto?” o “senador, metamela”.

El senador decidió responder todas estas preguntas, con algunas respuestas que llamaron la atención en redes sociales.

Pregunta: ¿Me encantaría follar contigo?.

Respuesta de Bianchi: “Quién sabe”.

P: “¿top 3 de minas ricas en el Congreso?”.

RdB: “Me pueden denunciar son graves”.

P.: “¿Le pagarías a una escort?”.

RdB: “Todo trabajo debe ser remunerado”.

P: “¿Diputada con mejor poto”?

RdB:”Hay varias”.

P: “senador, metamela”.

RdB: “Estamos legislando al respecto”.

Las respuestas fueron confirmadas por el senador y su entorno, el legislador explicó en conversación con BioBioChile.cl, que decidió realizar esta actividad porque el anonimato despertaba la creatividad en los seguidores.

“Seguramente me iré al infierno por decir eso, pero la respuesta no ofende a nadie en particular ni era la intención es parte de la dinámica. Solo dije que hay varias, a modo de alabar, ver lo contrario es rebuscar”, dijo Bianchi al ser consultado por BBCL sobre la respuestas a las preguntas por la imagen de las congresistas.

Las llamativas preguntas y respuestas también generaron atención entre los seguidores de Bianchi, quienes le consultaron si no se daba cuenta que estaba dañando la imagen del Senado, asegurando que respeta la institución porque él no miente ni roba.

P: ¿Podría respetar un poco el cargo?

RdB: “Lo respeto…no miento no le robo…a ver si otros lo respetan igual”.

Tras los cuestionamientos decidió terminar la sesión de preguntas anónimas, dejando un mensaje donde ofrecía disculpas a moralistas y que nunca ha sido mentiroso o ladrón.

“Se cerraron las preguntas anónimas eran muchas… Creo que luego de esto iré al infierno por ofender la pulcritud del Senado… Perdón si alguien moralista se ofendió…Quizás soy un poco roto pero jamás mentiroso ni ladrón…”, cerró el senador.