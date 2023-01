Tras el otorgamiento de indulto particular por parte del presidente Gabriel Boric, se han tenido varias respuestas y críticas desde la política, la ciudadanía y la Corte Suprema. Bajo este contexto, a su vez, se han generado dudas sobre la relación que se tendrá Presidencia, con los demás poderes del Estado, de aquí en adelante.

Cabe destacar que también se presentó una moción del Senado para eliminar el indulto particular -que está estipulado en la Constitución-, por parte del Presidente de la República.

En conversación con el Expreso Bío Bío de La Radio, el abogado y político, Jorge Correa Sutil, se refirió a la decisión del Presidente de la República y al concepto de separación de legalidad.

Según el experto, lo anterior se explica porque “hay casos de la historia en donde (la decisión) se justifica por un proceso de pacificación. Pero, en la discusión (del Senado), la pregunta que se podría dar es si es políticamente conveniente otorgar este indulto, ya que la discusión no era que el Presidente tuviese o no la facultad, sino que al momento de indultar se dice que aquellos delitos no son tales, o que el Presidente está dispuesto a perdonarlos”.

Lo anterior, significa que aquella decisión “deja establecido que ese tipo de delitos no son repudiables por el Estado”, y que además el indulto no requiere una fundamentación.

En la misma línea, el experto dijo que “el presidente cometió un error, puede dar la razón, pero que se inmiscuya en la función Judicial que dice, no son delincuentes (…) Eso lo juzga la Justicia, no el Presidente (…) Aquí hay un error”.

“Yo creo que el Presidente de un partido político puede hacer esa declaración, pero el Presidente de la República no puede estar ‘enmendando la plana’ al Poder Judicial, aunque tenga la plena convicción de que hay errores en el juicio”, puntualizó.

Finalmente, con respecto a las relaciones de aquí en adelante entre el Presidente Boric y los poderes del Estado, podrían —según el experto—, “quedar heridas, pero a veces las cosas se recomponen o empeoran. Para que la Corte Suprema haga un llamado de atención al Presidente, es porque pasó a mayores“.

